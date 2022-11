Jahreshauptversammlung des Seniorenkreises Emmingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Teilnehmer der Versammlung wurden über das abgelaufene Vereinsjahr und aktuelle Themen der Gemeindepolitik informiert. Mit einem Vortrag des „Hörhaus Tuttlingen“ erfuhren alle, mit welchen Möglichkeiten Hörprobleme zumindest gemildert werden können.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer und der Ehrengäste durch den Vorsitzenden des Organisationsteams, Wolfgang Renner, und dem Gedenken an die seit 2021 verstorbenen Senioren, ergriff Bürgermeister Löffler das Wort.

In seinen Ausführungen ging Löffler auf die aktuellen Anforderungen der Gemeinde ein. Insbesondere nannte er die Energieproblematik, die mit der geforderten Absenkung der Raumwärme auch uns Senioren unmittelbar betrifft. Als weiteres wichtiges Thema trifft uns alle, so auch die Gemeinde, die hohe Inflationsrate.

Anschließend lies Renner nochmals die Jahre 2021 und 2022 bis September Revue passieren. Da 2021 wegen der Pandemie kaum Aktivitäten stattfinden konnten, hob er aus 2022 insbesondere den Ausflug zum Titisee, den Grillnachmittag und den Vortrag der Polizei hervor.

Kassierer Karl-Robert Hechtle erstattete die Kassenberichte 2021 und 2022. Er betonte, dass vor allem mit den Zuwendungen der Gemeinde und der Spende der Firma „Leiber Group“ aber auch Spenden aus den Reihen der Senioren alle Aktivitäten finanziert werden konnten und geringe Überschüsse erzielt wurden.

Da die Kassenprüferin Priska Kästle verhindert war, trug Bernd Richter, Beisitzer im Organisationsteam, deren Prüfbericht vor, der eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte. Danach beantragte Kurt Breinlinger, Ehrenbürger und Vorsitzender des Seniorentreffs Liptingen, die Entlastung des Organisationsteams, die einstimmig erteilt wurde.

Torsten Saile, Leiter des „Hörhaus Tuttlingen“, mit seinen Referentinnen Butschle und Hipp zeigten in anschaulichen Worten das Nachlassen des Hörvermögens und deren Auswirkungen in seelischer, gesellschaftlicher und auch geschäftlicher Hinsicht. Es gäbe heute aber Hilfsmittel in verschieden Qualitätsstufen mit vielfältigen Möglichkeiten bis hin zu einer direkten Verbindung zwischen Handy oder Fernseher. Nach einer Frage-Antwort-Runde beendete Herr Saile den Vortrag.

Wolfgang Renner schloss die Veranstaltung mit Dankesworten an die Referenten des Hörhauses, die Gemeinde, die Spender, das Organisationsteam und den Helferinnen und Helfern bei den Veranstaltungen.