In der Jahreshauptversammlung der Schützengilde Nendingen wurden sieben langjährige Mitglieder geehrt. Darunter waren auch zwei Vereinsgründer: Josef Schwarz und Wolfgang Wuchner. Bei den Neuwahlen gab es auf drei Positionen Veränderungen. Für Dieter Müller, der das Amt des Schriftführers aufgab, wurde Moni Geng als Nachfolgerin gewählt. Neue Beisitzer wurden Christoph Schilling und Michael Schilling.

Oberschützenmeister Joachim Opitz berichtete in seinem Jahresrückblick, dass fünf neue Mitglieder, darunter zwei Jugendliche, gewonnen wurden. Das Schützenhaus sei seit Juli wieder durchgehend geöffnet. Der Schießbetrieb wurde von den Schützen gut besucht. Erfreulich war der Einsatz der Mitglieder bei einer Großputzaktion im Schützenhaus und bei der Eigenbewirtung. Bei dem für dieses Jahr geplanten großen Projekt, die Erneuerung der Toilettenanlage, bat er darum, dass viele Helfer mitmachen werden. Ergänzt wurde der Rückblick mit Details durch die Berichte von Schriftführer Dieter Müller. Jugendleiter Martin Schwarz und Sportleiter Jörg Ballermann. Besondere Ereignisse im Sportjahr 2021, so Ballermann, war der 5. Platz bei der Deutschen Meisterschaft von Thomas Hirsch in der Disziplin „Pistole 9 mm“ sowie der erste Platz der Sportpistolenmannschaft in der Kreisliga.

Ein positiver Kassenbericht war von Kerstin Ballermann zu hören. Die Kassenprüfer Henry Buschle und Jennifer Müller fanden bei ihrer Prüfung keine Beanstandungen. Die anschließenden Wahlen entsprechend der Wahlperiode, waren einstimmig und hatten folgendes Ergebnis: Udo Kleiser (2. Vorsitzender), Paolo Ferrari (Wirtschaftsführer), Moni Geng (Schriftführerin), Martin Schwarz (Jugendleiter), Alexander Waizenegger (2. Beisitzer), Christoph Schilling (3. Beisitzer) und Michael Schilling (4. Beisitzer).

Ehrungen: Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden die Gründungsmitglieder Josef Schwarz und Wolfgang Wuchner mit den Ehrennadeln in Gold des Deutschen Schützenbundes, des Württembergischen Schützenverbandes und der Schützengilde ausgezeichnet. Nach den Plänen von Bauingenieur Josef Schwarz wurden damals das Schützenhaus und die Schießanlage gebaut. Er war 1970 erster Vereinskassier und Wolfgang Wuchner der erste Schriftführer im Vorstand. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Olaf Kopp, Achim Lietz, Alexander Waizenegger, Joachim Opitz und Christoph Opitz geehrt.