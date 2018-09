Jahresausstellung der Galerie: Jetzt bewerben

Die Jahresausstellung der Galerie der Stadt Tuttlingen gibt jährlich einen Einblick in das aktuelle Schaffen der Künstler der Region. Sie findet vom 1. bis 21. Dezember in der Galerie statt, die Vernissage ist am Freitag, 30. November. Anmeldungen zur Teilnahme an der Ausstellung werden ab dem 1. Oktober entgegengenommen.

Zur Beteiligung aufgefordert sind alle professionellen Künstler in Tuttlingen und in der Region (im Umkreis von 50 Kilometern) sowie die Mitglieder des Kunstkreises Tuttlingen. Die einzureichenden Werke unterliegen, wie bei allen Ausstellungen in der Galerie der Stadt Tuttlingen, besonderen Qualitätsansprüchen und sollen nicht älter als zwei Jahre sein. Über die Zulassung zur Ausstellung entscheidet eine unabhängige Jury, die sich aus je vier Mitgliedern des Gemeinderats und vier Fachleuten des Kunstlebens zusammensetzt.

Zur diesjährigen Fachjury gehören Christoph Bauer (Leiter Kunstmuseum Singen), Marcus Gaudoin (Künstler), Markus F. Strieder (Künstler) und Gunda Woll (Kulturwissenschaftlerin).

Die detaillierten Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular liegen im Rathaus Tuttlingen und in der Galerie der Stadt ab Oktober aus. Im Internet können sie unter www.tuttlingen.de auf der Seite der Galerie/ Jahresausstellung heruntergeladen werden.