Jahresabschlusskonzert der Gymnasien reißt das Publikum mit

Knapp 200 Mitwirkende, ein bis in die letzte Reihe gefüllter Saal und ein Höhepunkt nach dem anderen im Programm: Bei ihrem gemeinsamen Jahresabschlusskonzert haben Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) und Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Kooperation mit der Musikschule Tuttlingen mit ihren musikalischen Pfunden gewuchert.

Ein mehr als 70-köpfiges Sinfonie-Orchester, ein noch größerer Chor und die IKG-Big-Band „tutti funk“ beeindruckten am Freitagabend nicht nur durch Masse, sondern auch durch Klasse – eine Gemeinschaftsleistung beider Gymnasien und der Musikschule, deren Lehrer sich in Registerproben und bei der Vorbereitung ihrer Instrumentalschüler ebenfalls eingebracht hatten. Zudem verbreiteten Vorfreude auf die Ferien und Stolz auf die erbrachten Leistungen fröhliche Feierstimmung in der Aula der Gymnasien.

Mit dem Konzertmotto „Europa“ bekannten sich die Schulen nicht nur politisch zur Gemeinschaft in Vielfalt. Auch ein breites musikalisches Spektrum von Renaissance bis Heavy Metal hat Tristan Kaltenbach als Gesamtverantwortlicher in einem zweistündigen Konzert zu einem Ganzen zusammengefügt. Aufgelockert wurde das Programm durch die Theater-AG des IKGs.

Das Sinfonieorchester unter der Leitung von Tristan Kaltenbach eröffnete den Abend mit der „Eurovisionshymne“ aus Charpentiers „Te deum“. Mit großem Klang, harmonisch und mit bestens abgestimmtem Strich beeindruckte das Orchester im Lauf des Abends zudem mit temperamentvollen spanischen Rhythmen in der Filmmusik aus „The Mask of Zorro“ und in der sensiblen Begleitung der Instrumentalsolisten.

Beim Jahresabschlusskonzert treten herausragende musikalische Begabungen unter den scheidenden Abiturienten ein letztes Mal als Schüler auf. Posaunistin Lena Leiber absolvierte einen souveränen Auftritt mit dem Orchester in Alexandre Guilmants „Morceau Symphonique“. Lorena Schmidt spielte am Flügel, ebenfalls mit Orchester, die pianistischen Raffinessen aus Sergei Rachmaninoffs „Rhapsodie über ein Thema von Paganini“ aus. Und Sängerin Marie-Sophie Schaal gab mit der IKG-Big Band Michael Bublés „Haven’t Met You Yet“.

Zu einem Erlebnis wurde auch in diesem Jahr der Auftritt der Chöre. Von den Chorleitern Stefanie und Bernhard Diesch fein abgestimmt, mit strahlenden Höhen, schien der Schüler- und Lehrerchor in jeder Epoche ganz aufzugehen, ob nun bei Orlando di Lassos „Landsknecht-Ständchen“ oder mit Michael Jacksons „Man in the Mirror“. Der Lehrerchor schauspielerte humorvoll belanglosen Smalltalk zu Oliver Gies‘ „Nette Begegnung“ – und erntete begeisterten Applaus für ein polyphones, zeitgenössisches Stück aus Lettland.

„Tutti funk“ unter Tristan Kaltenbach schlug den Bogen vom klassischen Big-Band-Repertoire mit dem Frank Sinatra-Hit „Come Fly With Me“ bis Heavy-Metal mit „The Final Countdown“ – der Gruppe „Europe“.

Beim Finale füllte Beethovens „Europahymne“ mächtig den Saal. Und als die Sänger mit Schillers „Freude schöner Götter Funken“ einstimmten, war keine Steigerung mehr möglich.