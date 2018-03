Jagdpächter muss Fuchs erschießen

Ein Jagdpächterm hat am Montagmorgen hat in der Dr. Karl-Storz-Straße einen eingeklemmten Fuchs waidgerecht erschießen müssen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Kurz nach 8 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Firma Telekom auf dem Betriebsgelände, dass ein Fuchs mit seinem Kopf in einer der dort gelagerten Kabeltrommeln festhängt. Das Tier lebte noch. Alle Versuche, den eingeklemmten Fuchs aus seiner misslichen Lage zu befreien, scheiterten. Letztendlich blieb nichts anderes übrig, als dem bevorstehenden Leid des Tieres mit einem gezielten Schuss aus dem Jagdgewehr des zuständigen Jagdpächters zuvor zukommen, so die Polizei.