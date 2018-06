Der neue Wild-Wings-Sportmanager, Jürgen Rumrich ist am vergangenen Wochenende bei der Euro-Challenge in Wien gewesen. Mögliche Vertragsverhandlungen, auch mit Dan Hacker, gibt es erst nach Saisonende.

Rumrich besuchte in der österreichische Metropole das Euro-Challenge-Turnier, an dem Italien, Slowenien, Slowakei B und Österreich teilnahmen. Besonders einige talentierte slowenische Spieler dürften dem Schwenninger Manager gefallen sein. „Ich habe alle Spiele gesehen, es waren in der Tat einige interessante Spieler dabei“, so Rumrich.

Die Wild Wings haben am Sonntag das Training wieder aufgenommen. Am kommenden Freitag empfängt die Truppe von Trainer Dave Chambers die Kölner Haie, am Sonntag gastiert sie bei den Augsburger Panther. Für die Partie am Fastnachtsfreitag gegen Köln wurden bislang 2400 Tickets verkauft. Die Wild Wings hoffen, nach acht Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg zu landen. Rumrich: „Ich denke die paar freien Tage, haben den Spielern gut getan.“

Allerdings mussten wegen eines grippalen Infekts Torwart Dimitri Pätzold und Nick Palmieri beim Training passen. Rumrich geht aber davon aus, dass beide am Wochenende spielen können. Trainiert hat hingegen Philipp Schlager, so dass voraussichtlich nur der verletzte Sean O’Connor sowie die gesperrten Simon Danner (noch ein Spiel) und Ashton Rome (noch vier Spiele) zuschauen müssen.

Verhandlungen über Vertragsverlängerungen mit aktuellen Spielern der Wild Wings wird Rumrich übrigens erst nach Saisonende führen. Dies gilt auch für Topscorer und Publikumsliebling Dan Hacker. Rumrich: „Ich kenne Dan ja gut und weiß was er kann. Natürlich rede ich mit den Spielern, Vertragsgespräche werden aber erst nach Saisonende geführt. Jeder einzelne Spieler kann sich noch empfehlen.“

Dan Hacker gibt sich bedeckt

Der 32-jährige US-Amerikaner Hacker hatte bereits vor Monaten erklärt, über sein Karriereende nachzudenken. Wenn er weiterspiele, wolle er dies aber nur für Schwenningen tun. Hacker wollte sich aktuell bezüglich seiner Zukunft gegenüber unserer Zeitung nicht äußern. Die Zeichen stehen aber auf Abschied. (wit)