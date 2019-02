Jürgen Buhl ist Vorsitzender des Abwasserzweckverbands

Bei der Versammlung des Abwasserzweckverbands ist Jürgen Buhl zum Vorsitzenden gewählt worden. Außerdem hat Margarete Lehmann, Fachbeamtin für das Finanzwesen, die Jahresrechnung für die Kläranlage vorgestellt. Die Entsorgung des Klärschlamms und der Biber bereiten Probleme.

Die Kläranlage, die sich in Seitingen-Oberflacht befindet, wurde umfassend umgebaut und ist seit einem Jahr im Vollbetrieb. Die Jahresrechnung zeigte, dass es, obwohl die Anlage auf dem modernsten Stand ist, immer noch Ereignisse gibt, die nicht planbar sind und somit auch nicht gerechnet werden konnten. Das wirkte sich vor allem auf die Betriebskosten aus, die etwas höher ausfielen als gedacht. Darunter fielen kleinere Reparaturen, Umrüstungen oder Justierungen.

Auch die Umstellung auf das doppische Rechungssystem brachte Mehrkosten. Im Bereich der Abschreibung gibt es noch Gesprächsbedarf. Lehmann wies auch auf die Rücklagen hin, die etwas erhöht werden sollten, um größere Rechnungen begleichen zu können. Der Verband sei schuldenfrei. Das Fazit lautete, das man mit den Finanzen momentan im grünen Bereich liege und vorläufig keine Erhöhung der Abwasserabgaben geplant ist.

Ein großes Problem könnte die Entsorgung des Klärschlammes werden, denn schon jetzt sind die Lager voll und es gibt wenig Möglichkeiten, dies zu ändern. Ein weiteres Problem ist schon seit Jahren das Fremdwasser. Eine Sammelleitung kommt von Durchhausen über Oberflacht zur Kläranlage, eine weitere von Hausen o.V. zum Sammler, der von Gunningen kommt und über Seitingen an die Kläranlage geführt wird.

Genau an dieser Schnittstelle hat ein Biber sein Zuhause gefunden. Durch das Aufstauen des Baches dringt Grundwasser in die Sammelleitung ein und sorgt dafür, dass mehr Wasser an der Kläranlage ankommt als die beiden Gemeinden Gunningen und Hausen o.V. abgeben. Auch dort besteht Gesprächsbedarf, wie man dieses Problem angeht und vor allem wer es bezahlen soll.

Im Rahmen der Versammlung wurde Jürgen Buhl einstimmig zum Vorsitzenden des Abwasserzweckverbandes gewählt. Notwendig wurde die Wahl, nachdem im November Bernhard Flad sein Amt als Bürgermeister und als Verbandsvorsitzender aufgegeben hatte. Von November bis jetzt wurde der Abwasserzweckverband von der Stellvertreterin Heike Ollech geführt.

Der Abwasserzweckverband umfasst die Gemeinden Seitingen-Oberflacht, Durchhausen, Gunningen und Hausen ob Verena.