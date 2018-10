Irndorf/Bärenthal peilt ersten Sieg an

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 2 hat der Tabellenführer FC RW Reichenbach eine Auswärtsaufgabe beim VfR Wilflingen zu lösen. Der schärfste Verfolger, die SG Dürbheim/Mahlstetten, muss beim SV Schörzingen antreten. Die Aufgabe dürfte sicherlich nicht einfacher sein. Auch die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier sind auswärts im Einsatz: Die SpVgg Aldingen gastiert beim Fünften SG Durchhausen/Gunningen (in Durchhausen) und der SV Spaichingen tritt beim FC Weigheim an. Gespannt darf man sein, ob die SG Irndorf/Bärenthal in Bärenthal gegen die ebenfalls gefährdete SG Gosheim/Wehingen II den ersten Dreier einspielt.

SV Wurmlingen II – SV Deilingen-Delkhofen (So., 13 Uhr). Die Gastgeber haben schon doppelt so viele Niederlagen kassiert wie der Gast aus Deilingen. Die Gäste trauen sich nicht unberechtigt zu, den vierten Saisonsieg einzufahren.

FC Vorwärts Weigheim – SV Spaichingen (So., 15 Uhr). Die Heimelf hat zuletzt knapp 2:3 in Dürbheim/Mahlstetten verloren, der SVS siegte daheim 7:2 gegen Irndorf/Bärenthal. Die formstarken Primstädter kommen mit der Empfehlung, vier Spiele hintereinander, zum Teil sogar hoch, gewonnen zu haben.

SG Irndorf/Bärenthal – SG Gosheim/Wehingen II. Die Gastgeber warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt haben beide Mannschaft verloren. Ob auf dem Bärenthaler Sportplatz der erste Heimsieg möglich ist?

SG Durchhausen/Gunningen – SpVgg Aldingen. Der Gast aus Aldingen kann nur dann weiter vorne mitreden, wenn er in Durchhausen punktet. Weil beide Teams als etwa gleich stark gelten – Aldingen liegt als Dritter nur einen Punkt vor dem Fünften Durchhausen/Gunningen –, könnte der Heimvorteil den Ausschlag geben.

SV Böttingen – FSV Schwenningen II. Beide Teams haben bisher noch keine konstanten Leistungen abliefern können und liegen nebeneinander im Mittelfeld der Tabelle. Wenn Böttingens Angriff um Top-Torschütze Michael Auer (16 der 35 SVB-Tore) in Schwung kommt, sollten die drei Punkte aber auf dem Heuberg bleiben.

VfR Wilflingen – FC RW Reichenbach. Die Reichenbacher kommen mit der bisher stabilsten Abwehr nach Wilflingen. Die Rot-Weißen ließen erst sieben Gegentreffer zu. Es würde also nicht überraschen, wenn die Wilflinger Stürmer das FCR-Tor nicht ernsthaft gefährden könnten und der FC den nächsten Sieg einfährt. Der VfR stellt mit 15 Treffern einen der schwächsten Angriffe der gesamten Liga.

SV Schörzingen – SG Dürbheim/Mahlstetten. Die Spielgemeinschaft tut gut daran, wenn sie den SV Schörzingen als Gastgeber ernst nimmt. Allerdings läuft es derzeit beim SVS nicht sonderlich gut. Nach neun Partien stehen 15 Punkte auf der Habenseite. Die Gastgeber kannten dabei nur Siege oder Niederlagen. Ein Unentschieden gegen Dürbheim/Mahlstetten wäre sicher schon ein Erfolg für Schörzingen.