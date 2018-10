Irndorf/Bärenthal peilt ersten Punkt an

Der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 2 hält für die vorne stehenden Mannschaften durchaus machbare Aufgaben bereit. Spitzenreiter FC Reichenbach erwartet bereits am Samstagnachmittag mit dem SV Böttingen einen ernstzunehmenden Gegner. Die SG Dürbheim/Mahlstetten hat es mit dem Vorletzten SV Wurmlingen II etwas leichter. Nicht so einfach dürfte es der Dritte, Aufsteiger SV Spaichingen, mit dem SV Schörzingen haben. Schlusslicht SG Irndorf/Bärenthal wartet immer noch auf den ersten Punkt.

FC RW Reichenbach – SV Böttingen (Sa., 16 Uhr). Einen Ausrutscher dürfen sich die Reichenbacher nicht leisten. Die Verfolger warten darauf. Mit dem SVB kommt ein unbequemer Gegner, dem die Konstanz fehlt.

SG Gosheim/Wehingen II – SpVgg Aldingen (So., 13 Uhr). Die SG hat zuletzt auswärts bei Irndorf/Bärenthal gewonnen. Ob es gegen die Spielvereinigung zu einem weiteren Dreier reicht, muss bezweifelt werden.

FSV Schwenningen II – SG Durchhausen/Gunningen. Die FSV-Zweite hat beim 3:3 in Böttingen überrascht. Gegen die Baar-Spielgemeinschaft muss schon eine starke Leistung gezeigt werden, wenn die Punkte nicht weggegeben werden sollen.

SG Irndorf/Bärenthal – FC Vorwärts Weigheim (So., 15 Uhr). In Irndorf hofft die Spielgemeinschaft, den ersten Punkt unter Dach und Fach zu bringen. Mit einer Leistungssteigerung sollte es klappen.

SV Spaichingen – SV Schörzingen. Der Aufsteiger SVS hat sich bisher sehr gut geschlagen. Im Heimspiel gegen Schörzingen könnte es den nächsten Heimsieg geben.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Wurmlingen II. Der Vorletzte SVW II ist in Dürbheim in der krassen Außenseiterrolle. Da wäre ein Unentschieden schon mehr, als man erhoffen kann.

SV Deilingen-Delkhofen – VfR Wilflingen. Beide haben bisher mit ihren Leistungen noch keine Bäume ausgerissen. Für den SVD spricht zwar der Heimvorteil. Das garantiert aber keinen Punkt.