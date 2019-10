Irisches Feeling lebt auf

Bereits der Name „Danceperados“ dieser Tanzshow versinnbildlicht die Begeisterung für den irischen Stepptanz. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt sie „Die Tanzwütigen“, die am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen gastieren. Ja, die Iren können das Tanzen, Singen und Spielen nicht sein lassen. Aber auch für andere Kunstfertigkeiten und Leidenschaften sind sie weltberühmt.

Dazu gehört ohne Wenn und Aber der irische Whiskey. Wie beim irischen Tanz oder Gesang wird auch hier das Wissen und Können von Generation zu Generation weitergegeben. Ein großer Whiskey muss jahrzehntelang reifen und gewinnt so immer mehr an Charakter. So ist es auch mit großen Künstlern.

Warum also nicht diese beiden Kulturen zusammenbringen? Ein Schelm wer dabei Böses denkt … Das „Whiskey you are the devil“ Programm ist keine abendfüllende Huldigung an den Alkohol und die bekannte Trinkfreudigkeit der Iren.

Die Iren tranken oft um Unterdrückung, Hunger und Perspektivlosigkeit zu verdrängen. Die Kolonialherren wussten genau, dass Menschen, die an der Flasche hängen einfach zu beherrschen sind. Viele Arbeitsplätze hingen vom Wohl der Whiskeyindustrie ab. Den Preis dafür zahlten jedoch viele mit ihrer Abhängigkeit.

Die Danceperados nehmen ihre Zuschauer mit auf eine Tour durch die illegalen Pubs, genannt „Sheebens“, in denen nicht nur exzessiv getrunken, sondern auch wild musiziert und getanzt wurde. Dann geht es weiter über den Atlantik in die USA in die Zeit der Prohibition, in der irische Gangster das flüssige Gold schmuggelten und die Sheriffs clever austricksten.

Auch bizarre irische Gesetze wie die „Holy Hour“ oder „bona fide traveller“ dürfen dabei nicht fehlen und lassen den Zuschauer amüsiert schmunzeln. Die Show hat jedoch noch mehr zu bieten.

Eine auf Musik und Tanz abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin zu sein. ein Sextett sorgt für Live-Musik.

Für die Choreographie ist der zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan zuständig. Er war sowohl Solist bei Riverdance als auch bei Lord of the Dance. Aus einem großen Pool an Bewerbungen hat Michael die Besten ausgewählt, mehr als 40 von ihnen sind World Dancing Champion oder erhielten den All Ireland Titel.

AboKarte-Besitzer erhalten beim Kauf von Karten für die Veranstaltung jeweils 10 Prozent Ermäßigung pro Ticket. Karten gibt es unter anderem bei schwäbische.de/tickets, telefonisch unter 0751 / 29 555 777, der Ticketbox Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96, und allen bekannten Vorverkaufsstellen