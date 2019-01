Irion: „Es hat nur etwas um den Hals gefehlt“

Die Handball-Weltmeisterschaft 2019 ist Geschichte. Weltmeister wurde verdient Dänemark. Die deutsche Mannschaft spielte sich mit guten Leistungen und positivem Auftreten in die Herzen der Fans und Fernsehzuschauer. Sie hat sich den vierten Platz verdient. Trotz der beiden abschließenden Niederlagen bleibt, auch bei den heimischen Handballexperten, der Gesamteindruck positiv.

„Es war so, wie erhofft – außer, dass etwas um den Hals gefehlt hat“, meinte Martin Irion, Trainer des Bezirksliga-Spitzenreiters HSG Baar, zur Weltmeisterschaft. „Es war Werbung für unseren Sport. Das Finale war noch einmal eine Stufe höher“, zollt er den Leistungen von Dänemark und Norwegen größten Respekt. „Wenn du alle zehn gewinnst, bist du ein verdienter Weltmeister. Die Dänen haben wahnsinnig viel Qualität“, so Irion. Zum verlorenen Halbfinale gegen Norwegen sagte Irion: „Die Norweger waren spielerisch stärker als Deutschland. Wie der Kreisläufer unsere Abwehrspieler mit Täuschungen auf die falsche Fährte gelockt hat, das war einstudiert und toll gemacht.“ Der erfahrene Coach meint zum Abschneiden der deutschen Mannschaft aber auch: „Von vier engen Spielen haben wir nur eins gewonnen. Da fehlt uns die Erfahrung und Abgeklärtheit.“

Sein positiver Gesamteindruck bleibt aber. „Es wäre toll gewesen, wenn wir die Weltmeisterschaft mit Bronze abgeschlossen hätten. Ich sehe uns als drittbeste Mannschaft, hinter Dänemark und Norwegen. Im Spiel um Platz drei gegen Frankreich haben wir über weite Strecken gut gespielt, es aber versäumt, den Vorsprung in der ersten Hälfte auszubauen. In der Schlussminute hat man dann vielleicht zu viel gewollt, anstatt in die Verlängerung zu gehen.“

„Martin Strobel hat Struktur ins Spiel gebracht“

Eine starke Leistung hat für Martin Irion der Balinger Spielmacher Martin Strobel bis zu seiner schweren Verletzung gezeigt. Irion: „Sein Ausfall hat sich negativ ausgewirkt. Er hat es verstanden, die Qualität der Nebenspieler auf den Platz zu bringen. Er hat viel Struktur ins Spiel gebracht. Diese hat im Halbfinale gefehlt.“

Dass die Handballbegeisterung in Deutschland anhält, daran glaubt Irion weniger. Irion: „Es ist schwierig, den guten Eindruck der Nationalmannschaft zu konservieren. Die Übertragungsrechte der Handball-Bundesliga liegen bei Sky, also nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im Aktuellen Sportstudio des ZDF werden ja nicht einmal mehr die Bundesliga-Ergebnisse vermeldet.“

„Fünf Treffer ins eigene leere Tor sind zu viel“

„Der vierte Platz ist ein guter Erfolg“, sagt Richard Förster. Der langjährige Coach, der mit 16 Jahren seine erste Trainer-Lizenz erwarb und augenblicklich die Frauen des TV Spaichingen trainiert, sagt: „Die deutsche Mannschaft hat sich im Spiel um Platz drei gegen Frankreich durch leichtsinnige Fehler um den Lohn ihrer Mühen gebracht.“ So unterlagen die Deutschen 25:26. Nicht immer einverstanden war der 63-Jährige, der in seiner Laufbahn die Männer des TV Spaichingen, TSV Balgheim und TV Frittlingen trainiert hat, mit der Entscheidung des Bundestrainers Christian Prokop, häufig den Torwart gegen einen weiteren Feldspieler zu tauschen: „Fünf Treffer ins eigene leere Tor sind zu viel.“

Das Gesamtfazit von Förster sieht positiv aus: „Wir haben eine super Vor- und Zwischenrunde gespielt. Allerdings haben wir in den letzten beiden Partien nicht mehr an die Leistungen der vorherigen Spiele anknüpfen können.“ Zum Halbfinal-Aus gegen Norwegen meint Förster: „Die Norweger waren gut, haben clever gespielt. Unsere Abwehr war nicht so stark wie zuvor. Aber im Großen und Ganzen war es eine Super-WM.“

„Die Skandinavier hatten die besseren Strategen“

Frank Rohrmeier, Trainer der in der Württembergliga spielenden Frauen-Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim: „Die Weltmeisterschaft war eine positive Geschichte und gut für den Handballsport. Wie sich die deutschen Spieler präsentiert haben, dass war schon beeindruckend.“ Der Trainer war von der Stimmung in den Hallen angetan. „Die Nahbarkeit der Spieler, die Fairness und die Emotionen – in allen Städten waren die Spiele Werbung für den Handball“, so Rohrmeier.

Zum 25:31 der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen Norwegen meint Rohrmeier: „Wir haben es nicht geschafft, die Abwehr so zu stellen, wie in den Spielen zuvor. Wenn wir herangekommen sind, hatten die Norweger, die ihre Spieler am Kreis toll freigespielt haben, immer eine passende Antwort parat. Man muss anerkennen, dass der Gegner besser war.“

Für Frank Rohrmeier war es nicht überraschend, dass mit Dänemark und Norwegen im Finale zwei skandinavische Länder unter sich waren: „Die Skandinavier hatten die besseren Strategen, die das Spiel geleitet haben. Sie hatten zwei Klasse-Spieler in ihren Reihen, die den Unterschied ausmachen.“