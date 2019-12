Irdische und himmlische Musik finden Zusammenklang

„Jauchzet, frohlocket“, ruft der Chor zu Beginn des Bachschen Weihnachtsoratoriums eindringlich. Jubel und Begeisterung standen auch am Ende der grandiosen Aufführung der ersten drei Teile des Werks am Sonntag in der übervollen Evangelischen Stadtkirche.

Bachs Weihnachtsoratorium hat sich im Advent als die kirchenmusikalische Einstimmung auf Weihnachten schlechthin etabliert - obwohl die insgesamt sechs Kantaten bei der Uraufführung in Leipzig 1734/35 jeweils als „Fortsetzungen“ für die Gottesdienste an den Feiertagen von Weihnachten bis zum Dreikönigstag konzipiert waren. Als Thomaskantor standen Bach hochqualifizierte Musiker und Sänger zur Verfügung, entsprechend hoch ist deshalb bis heute der Anspruch an die Virtuosität der Mitwirkenden.

Eine aufwändige Kooperation mit einem Großaufgebot an Musikern machte die Tuttlinger Aufführung zum eindrucksvollen Hör-Erlebnis. Stefanie und Bernhard Diesch, Bernard Sanders sowie KMD Helmut Brand dirigierten abwechselnd. Sängerinnen und Sänger des Chors der Tuttlinger Gymnasien, des Chors der Stadtkirche und des katholischen Kirchenchors hatten sich zu einem 130 Stimmen starken, imposanten Ensemble vereint. Bei allem Volumen blieben weder Ausdruckskraft und Textdeutlichkeit noch feine Intonation auf der Strecke. Die vielen jungen Stimmen aus dem Schulchor korrespondierten nicht nur altersmäßig mit Bachs Thomanerchor bei der Uraufführung. Die bestens geschulten jungen Sopranistinnen verliehen zudem mit ihrer stimmlichen Leichtigkeit gerade den Engelschören eine ganz besondere Qualität.

Die Musiker des Tuttlinger Kammerorchesters und des Kantatenorchesters Tuttlingen hatten sich zu einem präzise spielenden Orchester zusammengetan. Unterstützt wurden sie bei den zahlreichen Solopassagen von herausragenden weiteren Instrumentalisten, die nicht nur beim markanten Beginn aufhorchen ließen: Auf die berühmten fünf Paukenschläge (von Raffael Diesch) folgten Holzbläser-Triller (Oboen-Ensemble um Alfons Schwab), bevor Streicherklänge (unter Konzertmeisterin Andrea Bensch) und Trompetenfanfaren (Ensemble um den virtuosen Bernhard Kratzer) den mitreißenden Eingangschor anmoderierten.

Auch die „Sinfonia“, die instrumentale Eröffnung des zweiten Teils mit einer Hirtenweise, war Genuss pur: Im Vorgriff auf das Thema der Kantate fanden irdische Hirten-Schalmeien (vier Oboen) zum Zusammenklang mit himmlischer Musik (silberne Querflöten- und Streicherklänge).

Die ersten drei Kantaten, die in der Stadtkirche aufgeführt wurden, erzählen von der Geburt Jesu (Teil I), von deren Verkündigung an die Hirten durch die Engel (II) und von der Anbetung der Hirten im Stall (Teil III). Wie ein roter Faden führt dabei der Text aus dem Lukas-Evangelium durch die Weihnachtsgeschichte. Tenor Joachim Streckfuß legte als Evangelist seine „Secco“-Rezitative (nur von einem wunderbaren Basso continuo-Ensemble begleitet) gesanglich ganz im Sinne des Komponisten an: schnörkellos und klar verständlich, dabei aber stimmlich weich, völlig unforciert und dennoch spannungsreich.

Zwischen die Bibeltexte hat Bach eine Fülle musikalischer und sprachlicher Formen eingeschoben und kunstvoll miteinander verwoben: „Accompagnato“-Rezitative, die nicht nur vom Generalbass sondern reicher instrumental verziert werden, kommentieren die Bibelstellen. Zur tiefen Verinnerlichung eines Themas setzt Bach Arien ein – und fordert in besonderem Maß die Alt-Solistin. Anneka Ulmers geschmeidige Alt-Stimme machte das Wiegenlied für das Kind in der Krippe genauso zu einem Höhepunkt im zweiten Teil wie das intime Zwiegespräch mit Andrea Benschs Violine bei der berühmten Arie „Schließe mein Herz, dies selige Wunder“ im dritten. Während Brigitte Bayha (Sopran) als Engel der Part der Verkündigung an die Hirten in den „höchsten Tönen“ zufiel, war Martin Hempel (Bass) in Rezitativen und in der berühmten Arie „Großer Herr, o starker König“ für die tiefsten zuständig. Besonders gefielen beide, zauberhaft von den Oboen begleitet, im opernhaften Arien-Dialog „Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen“.

Voller Demut über die eigene Unzulänglichkeit lässt Bach den Chor den dritten Teil des Weihnachtsoratoriums und damit die Tuttlinger Aufführung beschließen: „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen“. Was da allerdings in der Stadtkirche zu hören gewesen war, war alles andere als das: es war ein musikalischer Vorgriff aufs Weihnachtswunder.