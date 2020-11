Inzidenzwert auf Rekordhöhe: Landkreis plant keine Verschärfungen

Die seit Anfang November geltenden Beschränkungen haben im Landkreis Tuttlingen noch nicht zum Erfolg geführt. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Am Montag wurden 49 neue Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt am Dienstag auf 183,1 Fälle pro 100 000 Einwohner. Die Kreisverwaltung wird dennoch nicht zusätzlich aktiv werden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

„Wir haben die Situation im Blick und beobachten“, teilt Julia Hager, Sprecherin des Landratsamts, mit. Weitere Maßnahmen seien nicht vorgesehen. „Wir reagieren der epidemiologischen Situation entsprechend“, sagt sie. Mit den Bürgermeistern des Landkreises stehe man in einem regelmäßigen, engen Austausch. Auf das Ansteigen der Sieben-Tages-Inzidenz auf 35 beziehungsweise 50 Fälle je 100 000 Einwohner hatte der Kreis mit den Gemeinden noch reagiert und die Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen begrenzt. Der weitere Todesfall – nun sind es insgesamt 28 Corona-Tote seit Mitte März – hatte Landrat Stefan Bär in der Pressekonferenz am Freitag bereits bekannt gegeben. In der Statistik wurde er erst jetzt erfasst. Dabei handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, der im Krankenhaus verstarb.

Pflegeheime als Treiber?

Bei dem starken Anstieg am Freitag mit 80 Fällen hatte der Landkreis keinen Hotspot ausmachen können, vielmehr vermutet, dass die Positivbefunde mit Fällen in Altersheimen in Verbindung stünden. So hatte es im Elias-Schrenk-Haus (ESH) seit Dienstag 16 Corona-Fälle unter den Bewohnern gegeben. Daraufhin waren die Wohnbereiche isoliert, die 100 Bewohner und 120 Mitarbeiter getestet worden. Zehn Mitarbeiter sind ebenfalls infiziert, teilt Einrichtungsleiterin Karen Winterhalter am Montag mit. Rund 15 Testergebnisse stünden noch aus.

Da kommt man erst gar nicht durch. Karen Winterhalter, ESH

Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, werden Leiharbeitskräfte und die Auszubildenden eingesetzt. „Die Lage ist noch nicht hoffnungslos“ sagt Winterhalter mit einer guten Portion Galgenhumor. „Aber für uns ist die Unsicherheit, wie es nun weitergeht, ein belastender Faktor.“

Knapp zwei Wochen ist es her, dass bei einer Bewohnerin des ESH, die Husten hatte, ein Corona-Schnelltest angewandt wurde. Ergebnis: positiv. Vergangene Woche wurden die Tests ausgeweitet. Winterhalter würde sich wünschen, dass nochmals flächendeckende Corona-Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt werden, um herauszufinden, ob es neue Fälle gibt oder es bei dem einen oder anderen schon Entwarnung gebe. Dafür ist sie in Kontakt mit dem Pflegestützpunkt, zudem versucht sie, das Gesundheitsamt zu erreichen. Nur: „Da kommt man erst gar nicht durch“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Belastende Zeiten

Für die Altenzentren Bürgerheim und St. Anna kann Harald Blocher, Leiter des Referats Kommunikation der Stiftung St. Franziskus, Entwarnung geben. „Wir haben kein Infektionsgeschehen“, berichtet er auf Anfrage. Mit Ausnahme eines Mitarbeiters, der aber längst wieder arbeitet, sei man von der „zweiten Welle ziemlich bis ganz verschont“ geblieben. Dabei habe man gegenüber der Situation im April, als neun Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert waren (wir haben berichtet), nichts verändert.

„Die internen Prozesse laufen in der Wiederholung besser“, meint er. Bei jedem Bewohner finde einmal täglich eine „Symptomkontrolle“ statt. Gebe es Anzeichen für Schnupfen oder erhöhte Temperatur werde in Absprache mit einem Arzt ein Corona-Schnelltest durchgeführt. „Das ist gut, um schnell eine Richtung zu bekommen.“ Bei einem Infektionsgeschehen im Heim würden die Mitarbeiter zweimal am Tag auf Symptome untersucht.

Auch das Seniorenstift in Möhringen ist bislang gut durch die Pandemie gekommen. „Wir hatten bislang keinen positiven Coronafall“, sagt Heimleiter Michael Rudloff. Die Situation sei deshalb momentan entspannt. „Momentan darf jeder Bewohner zwei Besucher pro Tag empfangen. Natürlich mit Abstand und Mund-Nasenschutz“, sagt er. Zeige ein Bewohner Symptome, würden sie darauf reagieren. Rudloff: „Ich bin sehr erleichtert, dass wir bislang von Corona verschont worden sind.“

Karen Winterhalter vom Elias-Schrenk-Haus fragt sich, ob die anderen Pflegeeinrichtungen im Landkreis überhaupt durchgehend testen würden, und zwar Bewohner wie Mitarbeiter, „so wie wir das getan haben“. Den Mitarbeitern, die infiziert sind, gehe es teilweise nicht gut, berichtet sie. Die Bewohner würden vor allem psychisch leiden, denn sie verbringen den Tag weitgehend auf ihren Zimmern.