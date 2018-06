Intime Momente der Verletzlichkeit

Die Ausstellung „Flashback Paradies“ der international renommierten Künstlerin Christiane von Enzberg ist am Freitagabend in der Galerie der Stadt Tuttlingen eröffnet worden. Viele waren gekommen, um die Künstlerin und ihre Werke zu sehen und sie zu begrüßen – Verwandte, Freunde, Kunstinteressierte.

Menschen stehen im Fokus der in Mühlheim aufgewachsenen Künstlerin, die zwischen Barcelona und Deutschland pendelt. Sie arbeitet für internationale Magazine und lehrt an der Universität von Barcelona. Ihre Portraits und Szenenbilder verlassen die Ebene des bloßen Abbildes, gehen unter die Haut. Sie legen auf verblüffende und stets sensible Weise verborgene Schichten offen. Mit Einzigartigkeit und scharfer Beobachtungsgabe gelingt es ihr, die kostbaren, intimen Momente der Verletzlichkeit aufzufangen, in denen Menschen ihre Masken fallen lassen. So zeigt Christiane von Enzbergs Serie „hautnah“ Menschen am Strand in Spanien, aber ihre Kamera macht dabei deren Nähe und Unnahbarkeit, Wünsche und Wertvorstellungen sichtbar. In den verschiedenen Szenen stellt sie dabei die Frage nach der Neuverordnung des Paradieses. Ihre Bildsprache ist oft poetisch, die Fotos zeigen aber auch voll ungeschönter Direktheit eine Wahrheit, deren Faszination sich der Betrachter nicht entziehen kann.

Der Vorsitzende des Kunstkreises Tuttlingen, Michael Martin, begrüßte die zahlreichen Gäste und stellte die Künstlerin vor. Sie hatte in den Tagen zuvor ihre Arbeiten mit einem Kleinbus rund 1200 Kilometer von Barcelona nach Tuttlingen gebracht. In einem Zwiegespräch mit Hans-Jürgen Kossak berichtete Christiane von Enzberg über ihre Arbeiten und wie sie entstehen. Auf die Frage, woher die Idee zur Serie „hautnah“ kam, berichtete von Enzberg, dass sie Menschen in Spanien mit ihrer Leichtigkeit und Sinnlichkeit festhalten möchte. Sie erklärte, die Fotos sollten wie Schnappschüsse aussehen, es seien aber keine. Sie beobachte ihre Motive, warte ab, setze das Licht. Es gehe um normale Menschen, um Situationen. Manchmal komme auch nicht der geeignete Moment zustande. Sie baue erst Vertrauen auf, das brauche Zeit, nur so könnten solche Bilder entstehen. Im Zeitalter der digitalen Fotografie entstehen die Arbeiten analog. Sie mache sich Gedanken, bevor sie mit ihrer Hasselblad abdrücke.

Das Strandprojekt geht weiter

Das Strandprojekt gehe weiter, meint die Künstlerin auf die Frage von Hans-Jürgen Kossack – er ist Künstler und Beiratsmitglied im Tuttlinger Kunstkreis und kennt Christiane von Enzberg seit Jahrzehnten. Zur Serie „MiniHeroes“ im Obergeschoss der Galerie, wollte Kossak wissen, ob das für die Künstlerin eine Hommage an ihre eigene Kindheit ist. Ja, da kommt mein inneres Kind zum Vorschein, meint sie lächelnd. Und zur Serie „rockets“ im Untergeschoß erklärt die Künstlerin, dazu brauche es viel Geduld für die Landzeitbelichtungen bei Nacht mit Feuerwerkskörpern.