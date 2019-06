Interview: Nie wieder Horrordiktate

Der Tuttlinger Joseph Kennedy hat eine Methode zur Überwindung der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) entwickelt. Sein Buch „Nie wieder Horrordiktate. Die Lösung bei LRS: Gezieltes Buchstaben-Tipptraining und kreative ABC-Spiele“ wird gerade zum zweiten Mal aufgelegt und kommt dieses Jahr in englischer und französischer Sprache heraus. Unsere Mitarbeiterin Valerie Gerards hat mit ihm gesprochen.

Herr Kennedy, an wen richtet sich Ihr Buch?

An Eltern von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche, Leseschwäche oder Rechtschreibschwäche – das kommt nicht immer zusammen vor. Und eigentlich ist das nur die Spitze des Eisbergs. Denn viele Kinder, die eine Lernschwäche haben, haben eine zweite Schwäche im Bereich Rechnen, die Dyskalkulie; nur vielleicht nicht so stark ausgeprägt.

Können Sie Ihre Hypothese kurz vorstellen?

Die Ursache liegt in der Entwicklung des Kindes. Unsere Hypothese ist, dass die Kinder Buchstaben nicht in der richtigen Reihenfolge setzen können und beim Lesen nicht automatisch erfassen, weil das zuständige Gehirnareal biologisch gesehen nicht ausgereift ist. Wenn dieses Areal nicht ausgereift ist, ist es funktionsschwach.

Mit welcher Methode können die Kinder dieses Können erlangen?

Indem sie die Buchstaben spielerisch über ihre Sinne Sehen, Hören und Tasten aufnehmen, also die klassische heilpädagogische Vorgehensweise, und indem sie das regelmäßig über einen längeren Zeitraum machen bis diese Funktion nachreift.

Über welchen Zeitraum sprechen Sie ungefähr?

Um eine Legasthenie zu überwinden: mit regelmäßigem spielerischem Training etwa ein Jahr. Die Kinder verbessern sich im Schnitt um drei Noten bei den ungeübten Diktaten. Das ist eine realistische Messlatte. Die Eltern beobachten auch oft, dass ihre Kinder besser und fließend lesen können und freiwillig zum Buch greifen. Die geübten Diktate zähle ich nicht dazu, das ist ein abgekartetes Spiel.

Was halten Sie davon, anfangs nach Gehör schreiben zu lernen, wie es in Baden-Württemberg gemacht wurde?

Einfach lustig loszuschreiben ist pädagogischer Unsinn. Wenn man eine schlechte Gewohnheit entwickelt hat, dann ist es sehr schwierig, diese wieder loszuwerden. Wenn ich keine Legasthenie habe, dann kann ich mühevoll mit Training hinterher meine schlechten Schreibgewohnheiten wegkriegen. Wenn ich Legasthenie habe, dann stürze ich umso tiefer ab. Wenn ich ein Grenzfall wäre, dann kippe ich automatisch in die Legasthenie. Die Schule produziert Legastheniker mit dieser Methode.

Sie haben sich mit Ihrem Buch an das Bildungsministerium gewandt. Warum?

Weil ich dachte, Kultusministerin Susanne Eisenmann will diese ganze Sauerei, über die wir gerade gesprochen haben, aufräumen. Dass sie mit Einrichtungen zusammenarbeiten will, die das fachlich grundiert und durch wissenschaftliche Untersuchungen gestützt in die Praxis umsetzen. Genau das machen wir seit 30 Jahren in der Kennedy-Schule: Mit unserer Lernmethode haben die Kinder bei ungeübten Diktaten keine 30 Fehler mehr, sondern null bis fünf Fehler. Das sind konkrete Beweise.

Wie war die Resonanz?

Zuerst gar keine. Nach nochmaliger Nachfrage habe ich dann eine Antwort von der Fachabteilung, Regierungsschuldirektorin Sabine Conrad, bekommen, die mich freundlicherweise aufgeklärt hat, woran Legasthenie liegt. Das war eine der schlechtesten Begründungen, die ich je gehört habe. Der Fachabteilung fehlen die wissenschaftlichen Beweise für meine Methode. Nachdem wir seit Jahrzehnten messbare Erfolge liefern, hat mich diese Antwort doch sehr enttäuscht.