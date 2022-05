Internationale Narrenbörse findet wieder statt

Nach zweijähriger Pandemie-Pause finden in Bad Dürrheim in diesem Jahr wieder die Internationale Narrenbörse wie auch die Museumsnacht im Fastnachtsmuseum Narrenschopf wieder statt. Am 14. Mai und 15. Mai, jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr, werden im Haus des Bürgers allerlei närrische Produkte angeboten. Sammler kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Narren, die auf der Suche nach Fastnachtszubehör sind. Ergänzend findet ein Flohmarkt auf dem Rathausplatz, ein Foodtruck-Festival mit neun Wagen sowie Bewirtung im Festzelt statt. Die beiden Frühschoppenkonzerte werden begleitet durch die Radolfzeller Holzhauermusik und die Narrenmusik.

Am Samstag, den 14. Mai, ab 17.30 Uhr laden die Landschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz und der Verein Narrenschopf zur Museumsnacht in den Narrenschopf ein. Bei freiem Eintritt erwartet die Gäste unter dem Motto „ein (sym)badisch schweizerischer Abend im Narrenschopf“ ein geselliger Abend mit Livemusik und Unterhaltung.

Die Ziehung der Tombola-Preise findet am Sonntag, den 15. Mai, statt und die Gewinner werden im Anschluss zeitnah benachrichtigt. Der Hauptpreis in diesem Jahr ist eine Markdorfer Kaujohle-Maske. Weitere hochwertige Preise wurden unter anderem vom Europapark Rust und dem Solemar Bad Dürrheim zur Verfügung gestellt. Lose können bei der Narrenbörse am Samstag und Sonntag noch erworben werden.