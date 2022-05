Internationale Anerkennung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach ihrem Erfolg bei „Jugend forscht“ auf dem Landeswettbewerb und ihrem nationalen Sieg beim Deutschen Meereswettbewerb durften Maria Messmer, Rebecca Ritter und Niklas Senz (alle Klasse 10 und J1, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen) am 18. und 19. Mai 2022 ihr Projekt „Solution oft the plastic crisis? – Rapidly Biodegradable Biopolymer“ einem nationalen und internationalen Publikum auf dem Deutschen Meeres- und Umweltsymposium in Hamburg vorstellen.

Diese jährlich stattfindende Veranstaltung wird im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und dem Bundesamt für Naturschutz zum Austausch zu „Aktuellen Problemen der Meeresumwelt“ organisiert. Interessierte Personen aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft sowie Verbände und Privatpersonen werden eingeladen, an den Diskussionen zu aktuellen Problemen der Meeresumwelt teilzunehmen.

Die beiden Jungforscherinnen und der Jungforscher stehen hier auf Augenhöhe mit führenden Forschern verschiedener Universitäten, Max-Planck-Instituten aus ganz Deutschland sowie dem Alfred-Wegener Institut und dem GEOMAR. „Wir freuen uns so, dass unsere Forschungsergebnisse auch wirklich gehört werden und eine Bedeutung bekommen“, freut sich Rebecca Ritter. Für das Team geht es zudem Mitte Juni zum Bundesfinale des Bundesumweltwettbewerbs, wo sie gegen die Finalisten aus ganz Deutschland mit einer erweiterten Forschungsarbeit antreten werden.