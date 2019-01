Interkommunales Gewerbegebiet Neuen soll bald erschlossen werden

Dieses Jahr will die Gemeinde Durchhausen vor allem die Wohnbau- und Gewerbeflächen weiterentwickeln. Was sonst noch geplant ist, berichtet Bürgermeister Simon Axt im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Frank Czilwa.

Welche Investitionen und Projekte für 2019 stehen bereits fest?

2019 steht im Zeichen der Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Im Interkommunalen Gewerbegebiet Neuen wird gerade der Bebauungsplan für die Erweiterung erstellt, um dann zeitnah mit der Erschließung beginnen zu können. Im Neubaugebiet Breitwiesen wird der dritte Bauabschnitt erschlossen. Laut den Regelungen des Landes dürfte eine Gemeinde unserer Größe keine weiteren Neubaugebiete mehr ausweisen. Aber eine Bundesgesetzgebung ermöglicht eine Ausnahme und die Schaffung von zirka 40 neuen Bauplätzen. Diese Möglichkeit werden wir nutzen und für das Gewann Geren einen Bebauungsplan aufstellen.

Und darüber hinaus?

Darüber hinaus wollen wir das Gewerbegebiet Großwiesen weiter entwickeln, um gesicherte Strukturen zu schaffen. So haben auch kleinere örtliche Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten und können sich am Standort Durchhausen weiter entwickeln. Das ist keine Konkurrenz zum Gewerbegebiet Neuen. Im Gegenteil: Beide ergänzen sich schlicht. Im Gewerbegebiet Großwiesen soll es auch möglich sein, Betriebswohnungen zu errichten. In diesem Zuge soll dann außerdem der lange geplante Kreisverkehr hergestellt werden.

Wie ist die Entwicklung in Sachen Vereinshaus?

Da haben wir erst einmal für 10 000 Euro Sofortmaßnahmen für den Brandschutz ergriffen. Für einen Verein mussten wir eine Notfalllösung finden, der vorübergehend im Mehrzweckraum der Gemeindehalle Veranstaltungen durchführen kann. Bis Ende 2020 haben wir nun Zeit, die Gesamtmaßnahme umzusetzen. Wir sind gerade daran, aufzubereiten, was wir machen, damit wir 2020 die Sanierung umsetzen können. Dafür wäre es gut, wenn wir als ELR-Schwerpunktgemeinde aufgenommen würden.

Was wird es 2019 außerdem Neues geben in Durchhausen?

Wir werden den ersten Durchhausener Neubürger-Empfang veranstalten. Das grobe Konzept sieht vor, dass ich zunächst die Gemeinde vorstelle, und – sehr wichtig –, dass dann die Vereine vorstellen, was sie den Bürgern bieten können. In einem Dorf findet das Gemeindeleben vor allem in den Vereinen statt. Wer sich in Durchhausen einbringen will, kann das vor allem über die Vereine erreichen. Und die Vereine haben so eine Plattform, um neue Mitglieder zu gewinnen. Das setzt aber voraus, dass es in Durchhausen tatsächlich auch einige Neubürger gibt. Da können wir uns nicht beschweren.