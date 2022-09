Interesse am Jumping Fitness ist ungebrochen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coole Musik, Beats klar im Vordergrund. Jeder Teilnehmer/in positioniert sein Trampolin. Die Musik wird hochgedreht und los geht es. Die Trainerin signalisiert mit Handzeichen und Kommandos, was als nächstes ansteht. Aufwärmen, dann Power und natürlich auch das Cool Down dürfen nicht fehlen. Die Stunde ist energiegeladen, die Teilnehmer/innen gehen mit. Es wird jedem schnell klar, das ist ein intensives Kraft-Ausdauertraining. Mit Basisschritten, Arm-Bein-Kombinationen, schnellkräftige „Sprünge“ und Kraft wird bei Jumping Fitness nicht nur das Herz-Kreislauf-System trainiert, besonders auch der Gleichgewichtssinn und die Koordination gefordert. Es wird der Bewegungsapparat, die Tiefenmuskeln im Mittelkörper und die Bauch- und Hüftmuskulatur trainiert.

Die Konditionssteigerung und der Kalorienverbrauch bei Jumping ist enorm. Die Teilnehmer merken bereits nach wenigen Trainingseinheiten eine Veränderung in ihrem Körper. „Es ist toll, wie man mit so viel Spaß den Körper trainieren kann“ so die Aussage einer Teilnehmerin.

Jumping Fitness wird seit vielen Jahren bei der TG angeboten, das Interesse ist ungebrochen. Daher wird das Jumping Angebot nun von drei auf vier Tagen erweitert. Es gibt seit kurzem auch die Möglichkeit, dienstags zu trainieren. Interessierte können gerne nach vorheriger Anmeldung zum Schnuppern vorbeischauen. Infos unter Telefon 07461/71504 oder www.tg-tuttlingen.de.