Insgesamt 15 Auszubildende bestehen ihre Herbstprüfung erfolgreich

An der Fritz-Erler-Schule hat im Rahmen einer kleinen Feier die Zeugnisübergabe und die Verabschiedung der Herbstprüflinge stattgefunden. Nach einer musikalischen Eröffnung der Feier durch die Schulband begrüßte Schulleiter Rainer Leuthner die anwesenden Auszubildenden, die Ausbildungsvertreter, Eltern und Lehrkräfte zu diesem ganz besonderen Tag. Mit dem Ratschlag, „bleiben Sie dran und bilden Sie sich weiter“ entließ er die 15 Prüflinge in den nun neu beginnenden Lebensabschnitt.

Der stellvertretende Abteilungsleiter der Kaufmännischen Berufsschule (KBS) Florian Fischer übermittelte die Grüße von Markus Pluskat, dem Abteilungsleiter der KBS, der sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen lassen musste. In einem Vergleich mit der Weltmeisterschaft mussten die Prüflinge Spiele in Form von Klassenarbeiten, Präsentationen, der Zwischenprüfung meistern – also Herausforderungen annehmen und ihnen offen begegnen, so Fischer. Trotz einzelner Niederlagen stelle der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden ein Sieg dar, auf den diese besonders stolz sein könnten. Wie im Fußball, so musste die Klasse zunächst ein Team werden, wurde von den Lehrkräften und den Co-Trainern, den Betrieben, trainiert, motiviert und stets unterstützt. Den Worten des stellvertretenden Abteilungsleiters schloss sich die Übergabe der Trophäen, der Zeugnisse, an, die von den jeweiligen Klassenlehrkräften durchgeführt wurde. Zum Schluss appellierte Florian Fischer an alle Prüflinge, ihren Erfolg zu genießen, davon zu zehren, denn „heute sind Sie Champions, meinen Glückwunsch.“, so Fischer.

Darüber hinaus durfte Volker Teischler, Geschäftsführer des Freundeskreises der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen den besten Auszubildenden unter den Herbstprüflingen, Gerryt Joshua Frömlich, für seine besonderen Leistungen auszeichnen.

Die erfolgreichen Auszubildenden und deren Ausbildungsbetriebe waren im Einzelnen:

Bankkaufleute: Zeynep Yildiz Coskunmeric, Trossingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Diana Ginder, Trossingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Samira Hermle, Irndorf, Kreissparkasse Tuttlingen; Melissa Hodzic, Emmingen-Liptingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG; Laureta Idrizi, Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Leyla Sahin, Spaichingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Sara Saqipi, Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen,

Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement: Sabine Em, Tuttlingen, Reisser AG; Marius Kappeler, Tuttlingen, Medicon eG (Belobigung); Niklas Sorg, Mühlheim an der Donau, Medicon eG (Belobigung) Rico Traya, Tuttlingen, Reisser AG,

Industriekaufleute Gerryt Joshua Frömling, Tuttlingen, Stadtwerke Tuttlingen GmbH (Preis) und Emanuela Xhufka, Kolbingen, Hammerwerk Fridingen GmbH,

Fachlagerist Jahquan Jacques Claud Borges, Tuttlingen, elvent GmbH, sowie die Fachkraft für Lagerlogistik: Andreas Schwindt, Stockach, Chiron Group SE (Preis).