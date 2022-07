Insgesamt 103 junge Menschen machen ihr Abi

In Neuhausen ob Eck wurden dieses Jahr traditionsgemäß endlich wieder 103 Absolventinnen und Absolventen durch Schulleiter Rainer Leuthner und Abteilungsleiter Helmut Ruf der Fritz-Erler-Schule (FES) in Tuttlingen im feierlichen Rahmen verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. In diesem Jahr wurde 96-mal das Abitur und siebenmal die Fachhochschulreife und elf Hauptpreise vergeben. Erzana Saiti erreichte dabei die Traumnote 1,0.

Schulleiter Rainer Leuthner hob in seiner Rede hervor, welch besondere Leistungen erbracht wurden und dass diese über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg konstant geleistet wurden.

Leuthner betonte, dass durch die Preise, Leistungen und den erreichten Abschlüssen national und international nun alle Türen offenstehen. Dies würden auch die Grußworte in der Abi-Zeitung zeigen. Hier reihen sich neben den Grußworten der Schulleitung auch diejenigen von Landrat Stefan Bär, dem Landtagsabgeordneten Guido Wolf und der Bundestagsabgeordneten Maria-Lena Weiß, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Die Freude über die erste angemessene Verabschiedung nach Jahren kannte laut Mitteilung der Fritz-Erler-Schule keine Grenzen: Der nichtschulische Teil der Verabschiedung wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

Über die erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen freuen sich neben Lehrkräften der Schule auch die Eltern und Familienmitglieder, die alle gemeinsam in der Homburghalle in Neuhausen das Abitur feierten. Den Abschied begleitete die Schulband mit Gastauftritten ehemaliger Schülerinnen und Schüler und wechselnden Sängerinnen.

An die Abiturientinnen und Abiturienten wurden folgende 37 Sonderpreise verliehen

Nathalie Becker: Chinesischpreis; Nils Bronner: Physikpreis, Sportpreis; Chiara Frank: Preis als eine Jahrgangsbeste, Biotechnologiepreis; Nico Köhler: Preis als ein Jahrgangsbester, Informatik/Bioinformatikpreis; Global Studiespreis, Studienstiftung; Merisa Lalic: Kunstpreis; Lilja Lohde: Ethikpreis; Maximilian Mattes: Sozialpreis; Gemeinschaftskunde/Geschichtepreis; Lukas Meissner: Volks- und Betriebswirtschaftslehrepreis; Alicia Müller: Chemiepreis, Katholischer Religionspreis, Musikpreis; Mona Mutzel: Ernährung und Chemiepreis; David Nagy: Spanischpreis; Nina Ott: Preis als eine Jahrgangsbeste, Evangelischer Religionpreis, Chemiepreis; Annabel Rothgerber: Biologiepreis, Gemeinschaftskunde/Geschichtepreis; Erzana Saiti: Preis als Jahrgangsbeste, Volks- und Betriebswirtschaftslehrepreis, Physikpreis, Mathematikpreis, Studienstiftung; Henrik Schöttle: Internationaler Betriebswirtschaftslehrepreis; Deborah Striebling: Preis als eine Jahrgangsbeste, Deutschpreis, Sondergebiete der Ernährungswissenschaftenpreis, Wirtschaftslehrepreis; David Stier: Englischpreis; Sofie von Au: Sozialpreis; Sofia Waizenegger: Pädagogik und Psychologiepreis

Die Abiturientinnen und Abiturienten der beruflichen Gymnasien an der Fritz-Erler-Schule

Biotechnologisches Gymnasium (BTG 13): Jacqueline Altuntas, Tuttlingen-Möhringen; Steven Endreß, Tuttlingen; Chiara Frank, Dürbheim, Preis; Jasmin Heyer, Geisingen, Lob; David Nagy, Immendingen; Nina Ott, Seitingen-Oberflacht, (P); David Stier, Renquishausen, (P); Lena Trunz, Tuttlingen

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium (EG13): Xenia Eski, Böttingen; Lisa Greiner, Mühlheim; Jana Kern, Trossingen, (L); Sinan Killi, Aldingen; Alina Kohli, Neuhausen ob Eck; Mona Mutzel, Geisingen, (P); Evelyn Selenski, Blumberg; Deborah Striebling, Engen, (P); Edanur Tamer, Tuttlingen; Elisa Teufel, Böttingen; Lena Weh, Geisingen

Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SGGS 13): Ewelina Absatarov, Tuttlingen; Lina Aicher, Rietheim-Weilheim, (L); Chiara Anic, Spaichingen; Franka Barthelmes, Tuttlingen; Maren Braun, Tuttlingen-Nendingen; Kai Christalle, Tuttlingen; Hanna Florentine Jetter, Tuttlingen-Nendingen, (L); Samira Kehm, Geisingen; Jenny Kopp, Tuttlingen; Marius Lock, Mühlheim a.d.D.; Nele Marquardt, Rietheim-Weilheim; Alicia Müller, Mühlheim a.d.D., (P); Annika Müller, Emmingen-Liptingen; Melissa Piel, Tuttlingen; Janina Rettich, Mühlheim a.d.D.; Melissa Rink, Kolbingen, (L); Philip Schmid, Spaichingen, (L); Helena Seckinger, Donaueschingen, (L); Melina Trutzl, Immendingen, (L); Sofie von Au, Tuttlingen; Yannis Vosseler, Trossingen; Sofia Waizenegger, Mühlheim a.d.D., (P); Natalie Weh, Geisingen, (L); Fabienne Marie Winter, Tuttlingen-Nendingen

Wirtschaftsgymnasium, Profil: Internationale Volk- und Betriebswirtschaftslehre (WGI 13): Elena Alber, Bärenthal; Nathalie Becker, Mühlheim a.d.D.; Vincent Biller, Fridingen; Samuele Jäger, Tuttlingen-Möhringen, (L); Nico Köhler, Mühlheim a.d.D., (P); Lilja Lohde, Mühlheim a.d.D., (L); Lorena Mirci, Tuttlingen-Möhringen; Jan Rosic, Tuningen, (L); Henrik Matthäus Schöttle, Renquishausen, (P); Marvin Teichmann, Tuttlingen; Melisa Turhan, Tuttlingen; Anna Wedam, Spaichingen

Wirtschaftsgymnasium (WGW 13/1): Inan Beganovic, Tuttlingen; Kübra Begit, Tuttlingen, (L); Gloria Birowski, Fridingen, (L); Luisa Bölle, Engen; Vanessa Dawid, Emmingen-Liptingen; Maximilian Duczmal, Tuttlingen-Möhringen, (L); Etienne Faller, Immendingen; Lara Fischer, Blumberg; Edgar Fries, Mühlheim a.d.D.; Jeannine Kästle, Neuhausen ob Eck; Dogan Karaaslan, Tuttlingen; Merisa Lalic, Fridingen, (L); Adrian Muellenschlaeder, Fridingen; Nicol Pavlak, Tuttlingen; Mara Rentschler, Emmingen-Liptingen; Annabel Rothgerber, Mühlheim a.d.D., (P); Erzana Saiti, Tuttlingen, (P); Carolin Schlegel, Mühlheim a.d.D., (L); Tim Staudinger, Emmingen-Liptingen; Rebecca Stehle, Renquishausen

Wirtschaftsgymnasium (WGW 13/2): Luisa Alberto, Neuhausen; Manuel Börcsök, Balgheim; Diego Bogajo, Tuttlingen-Möhringen; Nils Josef Bronner, Spaichingen, (L); Stefania-Cristina Cristian, Kolbingen, (L); Nadine Flaig, Dürbheim; Lena Grimm, Spaichingen; Sinem Harkci, Tuttlingen; Jule Hauser, Aldingen; Anastasia Junjazev, Spaichingen; Falk Klumpp, Spaichingen; Chiara Giusy Li Vecchi, Tuttlingen; Henry Anh Hieu Ly, Trossingen, (L); Maximilian Roland Kurt Mattes, Spaichingen, (L); Lukas Meissner, Spaichingen, (L); Manuel Mussgnug, Tuttlingen; Lea Amanda Pschigoda, Tuttlingen, (L); Lara Scheck, Reichenbach am Heuberg; Doreen Madeleine Schuhmacher, Dürbheim, (L); Stella van Beek, Tuningen; Müberra Yildirim, Tuttlingen