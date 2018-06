Innovationsforum widmet sich der Ausbildung

Rund 300 Unternehmensvertreter haben beim Innovationsforum Medizintechnik am Dienstag über fortgeschrittene Ideen, neue Konzepte und Projekte sowie Forschungsergebnisse referiert und standen dabei im gegenseitigen Austausch.

Viele Gespräche gab es den gesamten Tag über in der Tuttlinger Stadthalle, die zwischen Unternehmen aus der Medizintechnik, Universitäten, Schulen sowie Professoren beim achten Innovationsforum der Medizintechnik stattfanden. Die Verbände Technology Mountains und Medical Mountains sind Veranstalter.

Yvonne Glienke, Geschäftsführerin von Medical Mountains und Moderatorin der Veranstaltung, erkundigte sich beim Präsidenten der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Dieter Teufel, nach der Entwicklung der dualen Ausbildung. „Kluge Unternehmer bilden selber aus. In der Medizintechnik gibt es eine unglaubliche Aktivität. Eine duale Ausbildung gibt eine solide Grundbasis und nahezu eine Arbeitsplatzgarantie. Ich rate etwas vom Studium ab. Viele sind geeignet, aber viele eben auch nicht“, erklärt Teufel. Seiner Meinung nach sollten nicht alle dem Akademisierungswahn nachlaufen, sondern die realen Chancen in der dualen Ausbildung wahrnehmen. „Ein guter und erfahrener Chirurgiemechaniker ist tausendmal mehr Wert als alle EU-Medizinprodukte-Verordnungen oder tausend Ordner aus dem Qualitätssicherungsverfahren“, so der IHK-Präsident.

Standort lange unterbewertet

In der Gesprächsrunde war Ulrich Mescheder, der Prorektor der Hochschule Furtwangen vertreten. Er sprach über das Innovations- und Forschungszentrum in Tuttlingen, „das wir künftig betreiben dürfen“, erklärte er mit Blick auf 2018. Ebenso stellte er „CoHMed“ vor, eine Innovations- und Transferpartnerschaft der Hochschule Furtwangen, die Forschungsthemen und Projektarbeiten umfasst und im Januar 2017 starten soll.

Harald Stallforth, der Vorstandsvorsitzende von TechnologyMountains, ist der Meinung, dass der Tuttlinger bescheiden und zurückhaltend sei. „Deshalb war der Standort hier auch lange unterbewertet und nicht sichtbar“, erklärte er. Das habe sich in den vergangenen zehn Jahren verändert. Angefangen habe dies mit der Hochschule. Das spiele optimal in die Unterstützung des Standorts Tuttlingen. „Ich bin überzeugt davon, dass wir in diesem Prozess weiter bleiben und das Netzwerk zusammenhalten und erweitern zum Wohle der örtlichen Wirtschaft“, so Stallforth. Holger Reinecke, der Geschäftsführer von Schölly Fiberoptic, erklärte, wie man Forschung in den Markt bringt. „Ich muss Ideen gewinnen und daran arbeiten. Das ist die Aufgabe der Hochschulen und deren Projekte. Auf der anderen Seite die Bereitschaft, Technologie aufzunehmen und zu erkennen, dass diese für mein Unternehmen einen Mehrwert bringen“, gab Reinecke den Unternehmern mit auf den Weg.