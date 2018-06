Inline-Skater aus Hessen dominieren

Die Deutschen Inline-Meisterschaften im Teamfahren haben erstmals in der Arena Geisingen stattgefunden. Für die teilnehmenden Mannschaften standen vier unterschiedliche Distanzen und Rennmodi auf dem Programm.

Los ging es mit dem Teamsprint über drei Runden. Die schnellsten Zeiten über die 600 Meter erzielten in der Hauptklasse die Teams aus Hessen (Damen) und Baden-Württemberg (Herren). Die zweite Disziplin hieß Teamverfolgung, hier waren jeweils 1400 Meter im direkten Duell gegen eine weitere Mannschaft zu skaten. Diesmal setzten sich die beiden hessischen Mannschaften durch und errangen die Titel.

Den Abschluss des ersten Tages bildete die Mixed-Staffel über 16Runden (3200 Meter). Je zwei Damen und Herren jagten über das schnelle 200-Meter-Oval. Am Ende hatten erneut die Skater aus Hessen die Rollen ganz vorn.

Am zweiten Wettkampftag waren andere Qualitäten gefragt. Zum einen war es auf dem Straßenkurs in Geisingen rund 15 Grad kälter als in der Halle der Arena Geisingen. Zum anderen war die Renndistanz mit 22Runden und etwas mehr als 10000 Metern deutlich länger als noch am Vortag. Davon unbeeindruckt zeigten sich einmal mehr die hessischen Skater und holten sowohl in der Hauptklasse der Damen als auch der Herren souverän die Titel im Teamzeitfahren.

Auch für den Veranstalter in der Arena Geisingen war es eine gelungene Premiere: Vielleicht gibt es in Zukunft auch eine Wiederholung. (ih)