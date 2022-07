Inline Alpin-Athletin Elea Börsig holt bei Deutschen Meisterschaften Gold und Silber

Die Deutschen Meisterschaften in zwei Inline Alpin-Disziplinen haben heuer in Vöhringen bei Ulm stattgefunden. Am Start waren von der TG Tuttlingen gleich drei Geschwisterpaare: Leona und Alisa Amanatidis, Verena und Roland Keller, Esther und Alois Mollard sowie Luisa Merk, Lisa Schmid und Elea Börsig.

Zwei selektive Läufe verlangten den Sportlern eine präzise Fahrweise ab und führten zu einer hohen Ausfallquote. Esther Mollard (Jg. 2011) wurde beim Vöhringer Inline Cup gewertet und belegte dort (U12/W) den dritten Platz. Im Geschicklichkeitsparcours erreichte sie Platz eins.

In der Wertung zu den Deutschen Meisterschaften errangen in der Altersklasse Schüler/W (Jg. 2006-2009) Alisa Amanatidis Platz vier, Verena Keller Platz sechs, gefolgt von Leona Amanatidis auf Platz sieben. In der Klasse Jugend/M (Jg. 2001-2005) fuhren die TG-Talente Roland Keller (Landeskader) und Alois Mollard aufgrund von Fahrfehlern auf die Plätze sechs und sieben. In der Aktiven-Klasse/W (Jg. 1990-2000) fuhren die Bundeskaderkolleginnen mit je zwei souveränen Läufen aufs Podest: Elea Börsig holte sich mit Tagesbestzeit in beiden Läufen die Gold-Medaille und Lisa Schmid holte sich so die Silber-Medaille. Durch Sturzpech im ersten Durchgang schieden gleich zwei Mitfavoritinnen aus, Luisa Merk (Landeskader) konnte sich trotz eines Sturzes im zweiten Durchgang auf den vierten Platz retten.

Bad Kötzting im Bayrischen Wald war der Austragungsort der Deutschen Meisterschaften im Riesenslalom. Hier stellten sich Roland Keller und Elea Börsig der deutschen Konkurrenz. Mit großen Erwartungen und Engagement trat Roland Keller bei der Klasse Jugend/M an. Leider hatte er im zweiten Durchgang einen Sturz und kam nicht in die Endwertung. In der Aktivenklasse/W gab es ein Déjà-vu unter den vorderen Plätzen der Weltranglisten-Besten. Im Riesenslalom holte sich hier Mona Sing den ersten Platz, gefolgt von Elea Börsig auf Platz zwei und Sinah Rogel auf Platz drei – allesamt Mitglieder im Bundeskader.

Tags darauf bei den offenen Bayrischen Meisterschaften wurde auch das Finale des Deutschen Inline Alpin Cups ausgewertet. Fünf Rennen kamen hier in die Endwertung nach Punkten (Michael-Sandel Cup, Gerzener Inline Slalom Cup, Deutsche Meisterschaften im SL und RS, sowie Bavaria Forest Open SL).

Die heimischen Läufer der TG Tuttlingen errangen folgende Plätze in der Gesamtwertung: Schüler/W: Verena Keller (5.), Alisa Amanatidis (6.) – Junioren/M: Roland Keller (7.), Alois Mollard (8.) – Aktive/W: Elea Börsig (1.), Lisa Schmid (6.), Luisa Merk (8.)