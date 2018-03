Inklusives Kinofestival soll Schüler sensibilisieren

„Auf großer Leinwand das Besondere als das Normale erleben, begreifen und verstehen“ – unter diesem Motto hat das erste Inklusive Kinofestival stattgefunden. Organisator war die Stiftung Liebenau in Zusammenarbeit mit dem Scala Kino Tuttlingen.

Inklusion bedeutet: Gemeinsam verschieden sein – dass jeder Mensch ganz klar zur Gesellschaft dazu gehört, egal wie er/sie aussieht, welche Sprache er/sie spricht und ob er/sie eine Behinderung hat. Die Sensibilisierung für das Thema Inklusion in der Stadt war das Ziel des Festivals. Inklusion betrifft alle Menschen mit und ohne Handicap. Um beispielweise ungehindert in Geschäfte, Einrichtungen oder Ämter zu kommen ist Barrierefreiheit wichtig, nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch für Eltern mit Kinderwägen oder ältere Menschen mit Rollatoren.

Der Film „Mit ganzer Kraft“, zu dem die Schulen eingeladen waren, war ein Erfolg und wurde zweimal gezeigt. Insgesamt kamen rund 150 Schüler mit ihren Lehrern ins Kino.

Im Anschluss stellten viele Schüler unterschiedliche Fragen zu Behinderungen und den Umgang damit, sowie „Wo finde ich Unterstützung und Hilfen“. Einige erzählten sehr mutig, dass sie selbst Menschen mit einer Behinderung in der Familie und in ihrem Umfeld haben und wie sie mit der Situation umgehen.

Die Antworten lieferten Frau Vanessa Dekarz (sie hatte die Idee zu diesem Kino-Festival und ist selbst seit einigen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen), Jörg Zwecker (Behinderten- und Inklusionsbeauftragter für den Landkreis Tuttlingen) und Isabel Krichel-Bonstein (Projektleitung Inklusionsprojekt „Zusammen für ein inklusives Tuttlingen“ der Stiftung Liebenau). Für die drei war das Festival eine Premiere, die sie beeindruckt hat und die sie im nächsten Jahr wieder auflegen möchten. Auch wünschen sie sich weitere Aktionen und Kooperationen mit Schulen, Lehrern und Schülern.

Vanessa Dekarz gab den Schülerinnen und Schülern eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. Jeder kann und soll ein Inklusionsbeauftragter sein, in seiner Familie, in seinem Umfeld, denn nur so könne man die Welt gemeinsam ein kleines bisschen besser machen.