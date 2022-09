Informationsveranstaltung zur Grundsteuerreform im Rathaus

Die Stadt Tuttlingen lädt zu einer Info-Veranstaltung über die Grundsteuerreform ein. Am Mittwoch, 7. September, um 17 Uhr im des Foyer des Rathauses erhalten Immobilienbesitzerinnen und -besitzer Infos darüber, was sie bei der Erklärung beachten müssen. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Im Rahmen der Infoveranstaltung werden die Grundsteuererklärung über ELSTER sowie die Grundsteuerveranlagung erläutert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Fragen. Das Tragen von FFP2-Masken auf freiwilliger Basis wird empfohlen.

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im April 2018 entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist. Der Bundesgesetzgeber musste deshalb ein Reformgesetz beschließen. Das im November 2020 verabschiedete neue Landesgrundsteuergesetz bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue rechtliche Grundlage für die Grundsteuer in Baden-Württemberg. Weitere Informationen zur Grundsteuerreform sind auf der Internet-Seite www.grundsteuer-bw.de abrufbar.