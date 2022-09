Informationstag zu beruflichen Perspektiven für geflüchtete und zugewanderte Frauen

Ein umfassender Informations- und Beratungstag für geflüchtete und zugewanderte Frauen findet am Dienstag, 27. September, von 9 bis 12 Uhr im Rathaus Tuttlingen statt. Die Stadtverwaltung berät mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern zu beruflichen Möglichkeiten in Tuttlingen.

Egal ob es um Zeugnisanerkennung, Ausbildung oder Weiterbildung geht, im Rathausfoyer werden Fachleute alle Seiten des Berufseinstiegs beleuchten. Neben dem Thema zur beruflichen Qualifizierung wird auch über den Arbeitsmarkt informiert. Sowohl das kommunale Jobcenter als auch die Agentur für Arbeit sind vor Ort und bieten zum Beispiel Hilfestellung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder beim Bewerbungsgespräch.

Die Volkshochschule bietet an ihrem Info-Stand Sprachkursberatung an, um eine der wichtigsten Hürden für den Arbeitsmarkteintritt schnellstmöglich nehmen zu können. „Die Anerkennungsberatung der Zeugnisse sowie weiteren Qualifizierungszertifikaten ist eine weitere wichtige Serviceleistung, die wir an diesem Tag den Gästen anbieten“, erklärt Integrationsbeauftragte Fien Amet. Dazu reist das IQ-Netzwerk aus Freiburg nach Tuttlingen. Vor Ort werden sofort die Anträge erstellt, daher müssen alle interessierten Personen ihre Zeugnisse/Zertifikate mitbringen.

„Immer noch sind vor allem zugewanderte Frauen mit Kindern nicht berufstätig.“ erläutert Lucia Faller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Tuttlingen. Dabei spielt auch die Kinderbetreuung eine entscheidende Rolle. Daher möchte die Stadt Tuttlingen das Angebot zur Kinderbetreuung in Krippen, Kindergärten und Schulen aufzeigen und auch über Möglichkeiten wie Aupair oder Tagesmütter informieren.