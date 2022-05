Informationsabend zum Konfirmandenunterricht in Tuttlingen

Nach den Sommerferien beginnt in der Evangelischen Kirchengemeinde Tuttlingen der Konfirmandenunterricht für Jugendliche, die im Jahr 2023 konfirmiert werden sollen. Dazu können Jugendliche angemeldet werden, die jetzt eine 7. Klasse besuchen. Der Anmelde- und Informationsabend für die Jugendlichen und ihre Eltern findet in allen Bezirken am Dienstag, 17. Mai, um 19 Uhr statt.

Für die Stadtkirchenbezirke,mit Nendingen, findet die Anmeldung in der Stadtkirche statt, die Konfirmandenanmeldung des Bezirks Auferstehungskirche ist in der Auferstehungskirche. Im Bezirk Martinskirche/Versöhnungskirche ist der Anmeldeabend in der Martinskirche. Die Wurmlinger treffen sich zum Anmeldeabend in der Erlöserkirche und die Anmeldung für den Bezirk Möhringen/Möhringer Vorstadt ist im Gemeindehaus Möhringer Vorstadt.

Bei Unklarheiten über die Bezirkszugehörigkeit gibt das Evangelische Gemeindebüro Auskunft unter der Telefonnummer 07461 / 92 75 22. Jugendliche, die nicht getauft sind und unserer Kirche angehören wollen, können ebenfalls am Konfirmandenunterricht teilnehmen und dann im Zusammenhang mit der Konfirmation getauft werden.