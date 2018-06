Informationen für werdende Eltern

Eine Informationsveranstaltung der Frauenklinik im Klinikum Landkreis Tuttlingen findet am Dienstag, 19. Juni, um 19 Uhr im Gesundheitszentrum an der Zeppelinstraße 21 in Tuttlingen statt. Dabei werden künftigen Eltern Informationen rund um die Geburt und die Zeit danach vermittelt. Außerdem können sie den Kreißsaal besichtigen. Eine Ärztin und eine Hebamme stehen für Fragen rund um die Geburt zur Verfügung

Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage des Klinikums unter