Info- und Aktionstag der Seniorenarbeit in Tuttlingen  

Wie positiv sich Seniorenarbeit in einer Stadt entwickeln kann, zeigt sich am Beispiel der Stadt Tuttlingen. Im Rathaus hat vergangene Woche ein Info- und Aktionstag mit interessieren Seniorinnen und Senioren, Kooperationspartnern und auch zwei Gemeinderätinnen stattgefunden.

Mit Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen (BAGSO) wurden in den letzten Jahren bestehende und bewährte Angebote weiterentwickelt und neue Angebote geschaffen, immer unter Einbeziehung der Senioren im Rahmen von Aktionstagen und Umfragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Frau Dr. Seiterich-Stegmann, Schirmherrin des Projektes „Gesund und aktiv – gerne und selbstbestimmt älter werden in Tuttlingen“ und Vertretung des Oberbürgermeisters Michael Beck begrüßte die Anwesenden. Sie warf in ihrer Rede einen Blick auf das bereits etablierte Angebot für Senioren, wie zum Beispiel den Spaziertreff, den Einkaufsbus für Senioren, das Linedance-Angebot, Sturzprophylaxe, Pecelec-Training, Seniorenkino und Vorträge zu verschiedenen Themen in der Regel in Kooperation mit anderen Trägern.

Mit einem Einführungsvortrag über das Thema „Gesundheit für Senioren“, bei dem die verschiedenen Aspekte von Gesundheit in den Blick genommen wurden, führte Frau Ursula Haarhoff, Mitarbeiterin der BAGSO, in den Tag ein.

Nach einer „bewegten Pause“ und leiblicher Stärkung wurde in zwei Gruppen erarbeitet, welche Angebote die Stadt für Senioren bereithält und wie Soziale Teilhabe im Hinblick von Ernährungs- und Bewegungsangeboten weiter ausgebaut und verbessert werden kann. Welche Seniorengruppen werden noch nicht angesprochen und was hindert Seniorinnen und Senioren daran zu den Angeboten zu kommen? Diese und weitere Fragen wurden ausführlich diskutiert.

Die erarbeiteten Ergebnisse aus den Gruppen sind nun Grundlage für die Mitarbeiterinnen der städtischen Seniorenarbeit, um noch mehr auf die Bedürfnisse der hier lebenden älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen einzugehen und die Angebote anzupassen und auszubauen.