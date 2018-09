Info-Tag für Ausbildung in Kirchenmusik

Am Samstag, 22. September, beginnt die kirchenmusikalische Ausbildung zu einer Teilbereichsqualifikation als Organist oder Chorleiter im Nebenamt. Der Unterricht findet von 9 bis 12 Uhr im Gemeindezentrum St. Silvester in Rottweil-Bühlingen statt. Er beinhaltet sowohl theoretische als auch praktische Einheiten.

Laut Pressemitteilung ist der Tag gleichzeitig eine Informationsveranstaltung. Interessenten können sich informieren und bei dem Unterricht hospitieren.

Die Ausbildung ist konzipiert für angehende Organisten und Chorleiter und für die, die bereits diesen Dienst in einer Gemeinde tun. Sie hat das Ziel, den Bedarf der Kirchengemeinden an gut ausgebildeten Organisten und Chorleitern zu sichern. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart richtete diesen Bildungsweg ein. Er wird von den Dekanatskirchenmusikern der Region durchgeführt. Der nächste Kurs beginnt im September mit dem neuen Schuljahr. Das Angebot richtet sich an Menschen mit guten Klavierkenntnissen (Orgel) oder einfach gute Chorsänger, die sich vorstellen können, auch selbst einmal vor dem Chor zu stehen (Chorleitung).

Je nach Vorkenntnissen beträgt die Ausbildungszeit ein bis drei Jahre und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Kandidaten, die Notenkenntnisse haben sollten, sind an diesem Samstag zum unverbindlichen Schnuppern herzlich eingeladen. Die Dekanatskirchenmusiker stehen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.