In voller Montur: Polizeieinsatz in Tuttlingens Innenstadt

In Tuttlingens Innenstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. In der Waaghausstraße hatte ein Bewohner angekündigt, die eigene Wohnung anzuzünden. Der Vermieter alarmierte über Notruf die Polizei. Das teilte Polizeisprecherin Nicole Minge mit.

Mehrere Einsatzkräfte rückten daraufhin mit voller Montur, kugelsicheren Westen und Maschinengewehren, an. Ein Einsatz in dieser Größe und mit dieser Ausrüstung sei aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen, erklärt Minge.

Mann wird in Klinik gebracht

Auch Notärzte vom Roten Kreuz standen für den Ernstfall bereit. Dieser trat allerdings nicht ein. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, ohne, dass dieser Gegenwehr leistete.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen psychisch Kranken, der in eine Klinik gebracht wurde. Der Mann sei polizeibekannt, allerdings wegen Delikten, die nicht im Zusammenhang mit dem Vorfall stünden, teilt Minge mit.