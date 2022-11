In Tuttlingen verloren, in Gaienhofen gewonnen: Jürgen Maas wird Bürgermeister

Vor knapp vier Monaten hat er in Tuttlingen noch eine Bürgermeister-Wahl verloren – jetzt wird Jürgen Maas neues Gemeindeoberhaupt von Gaienhofen am Bodensee.

Kuriose Wahl

Maas siegte am Sonntag im zweiten Wahlgang mit knapp 60 Prozent der abgegebenen Stimmen. Kurios: Der Krefelder Beamte war erst mit der zweiten Wahl in das Rennen ums Rathaus eingestiegen. Zweiter wurde Frank Schweitzer, der aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung der Höri-Kommune wechseln wollte, mit 32,3 Prozent; weitere Bewerber erzielten lediglich einstellige Prozentzahlen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent.

In Tuttlingen unterlegen

Jürgen Maas hatte im Juli bei der Wahl um die Nachfolge des Ersten Bürgermeisters von Tuttlingen, Emil Buschle, im Gemeinderat noch den Kürzeren gezogen und war Kämmerer Uwe Keller unterlegen.

In Donaueschingen ausgelost

2019 hatte er bereits die Beigeordneten-Stelle in Donaueschingen ins Visier genommen, war dort aber auf seltene Art und Weise gescheitert: Bei Stimmengleichheit im Gemeinderat fiel das Los auf Maas Gegenkandidaten Severin Graf. Maas zieht es seit einigen Jahren aus dem Krefelder Rathaus, wo er fürs Schulwesen verantwortlich ist, in den Südwesten, Heimat seiner Frau, die er 2019 geheiratet hat.