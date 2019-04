In Tuttlingen gehts am Wochenende rund

In Tuttlingen ist am Wochenende, 6. und 7. April, einiges geboten. Hier gibt es ein Überblick über die anstehenden Veranstaltungen:

Ausbildungsbörse

Zum 17. Mal findet in diesem Jahr die Ausbildungsbörse statt. In der Stadthalle und einem angrenzenden Messezelt werden rund 100 Dienstleister, Handwerks- und Industriebetriebe sowie weitere Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, den Besuchern die Möglichkeit geben, sich über mehr als 200 Ausbildungsberufe zu informieren.

Wer bereits konkret nach Ausbildungsstellen sucht, ist in der „Last Minute Börse“ richtig, wo offenen Stellen, die bereits im September starten, zu finden sind. Die Ausbildungsbörse ist an Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür am Hochschulcampus

Parallel zur Aubsildungsbörse findet am Sonntag, 7. April, ein Tag der offenen Tür am Hochschulcamous und am IFC Tuttlingen statt. Der HFU-Studienstandort Tuttlingen bietet Studieninteressierten, Unternehmen und der Öffentlichkeitzwischen 13 und 18 Uhr ein umfassendes Programm: In Beratungsgesprächen mit Studierenden und Professoren, in Schnuppervorlesungen, Workshops sowie Labor- und Campusführungen können Studieninteressierte den Studienstandort Tuttlingen mit seinen Bachelor- und Master-Studiengängen kennenlernen.

Das IFC eröffnet den Tag um 13 Uhr feierlich. Mit dabei sein werden Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. HFU-Professoren werden zudem Fachvorträge über Elektromobilität, Additive Fertigung und Digitalisierung halten und HFU-Institute und -Projekte präsentieren ihre Forschungsarbeiten und Kooperationsaktivitäten.

Verkaufsoffener Sonntag

Wer nach so viel Information noch Lust hat, eine Runde zu shoppen, für den öffnen die Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Ludwigstal (Nord) von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Auf die Besucher warten zudem einige Aktionen und Angebote, die passend zur Aubsildungsbörse auch über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Zusätzlich hat ProTUT organisiert, dass der Hochschulcampus Tuttlingen, die BKK SBH Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg, die AOK Gesundheitskasse sowie das Hörhaus Tuttlingen in der Innenstadt Interessierte an diversen Ständen informiert. Während des verkaufsoffenen Sonntag ist das Parken kostenlis, auch in den beiden Parkhäusern am Seltenbach und in der Innenstadt

Kneipentour

Die Tuttlinger Kneipentour feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Acht Bands und fünf DJ’s sind in den Kneipen und Cafés am Samstagabend ab 21 Uhr dabei. Die Karten gibt es am Samstag an der Abendkasse am Marktplatz/Rathaus und im Irish Pub für zwölf Euro.