In Tuttlingen bleibt der Gastank leer

Was bedeuten CNG und LPG?

Die Abkürzung CNG steht für Compressed Natural Gas und heißt frei übersetzt komprimiertes Naturgas. Damit gemeint sind typischerweise Erdgas oder Biogase mit einem hohem Methan-Anteil. Bei der Verbrennung entsteht in erster Linie Wasserdampf, umweltschädliche Kohlenstoffverbindungen werden deutlich weniger freigesetzt als etwa bei Diesel und Benzin. Das Gas wird an den Tankstellen mit hohem Druck komprimiert und gasförmig in den Autotank gepresst. In Deutschland gibt es rund 900 Tankstellen für CNG. Das Liquefied Petroleum Gas, kurz LPG, besteht vor allem aus Butan und Propan und ist ein Benzinprodukt – und ist damit an die Erdölvorkommen gebunden. Das sogenannte Autogas verflüssigt sich schon bei geringem Druck. LPG ist deutlich verbreiteter als CNG. Es ist bundesweit an mehr als 7000 Tankstellen erhältlich – auch im Landkreis Tuttlingen. (sbh)