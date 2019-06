In Sulgen, Bubsheim und Beffendorf wird es spannend

An drei Spielorten im Fußballbezirk Schwarzwald wird am Samstag und Sonntag über die Klassenzugehörigkeit von zehn Mannschaften entschieden. Während am Samstag in Sulgen und Bubsheim die Relegationsspiele zu den Kreisligen A und B auf dem Spielplan stehen, geht es tagsdarauf in Beffendorf um den freien Platz in der Bezirksliga Schwarzwald. Alle Spiele werden bei einem Unentschieden nach 90 Minuten um zwei mal 15 Minuten verlängert. Ist dann noch keine Entscheidung gefallen, geht es ins Elfmeterschießen.

Spiele in Sulgen

Relegation B 1: FC Hardt II – SG TGA II/FV 08 Rottweil III (Sa., 13.30 Uhr). Der Vorletzte der B 1, FC Hardt II, hat um drei Punkte das rettende Ufer verpasst. Das Team hofft sich gegen den Zweiten der C 2, der Rottweiler Stadtspielgemeinschaft TGA und FV 08, durchsetzen zu können. Die Rottweiler Spielgemeinschaft hat sich in der Relegation gegen den SV Herrnzimmern II behauptet.

Relegation A 1: FSV Zepfenhan – FC Epfendorf (Sa., 16 Uhr). Der FSV hat es im Spiel um den freien Platz in der A 1 mit einer spielstarken Mannschaft zu tun. Epfendorf stellte mit einem Torverhältnis von 78:25 den zweitbesten Angriff der B 1 und hat mit Dominik Friedrichs (33 Treffer) den Torjäger der B 1 in seinen Reihen.

Spiele in Bubsheim

Relegation B 2: SV Wurmlingen II – SGM SV Fridingen II/VfL Mühlheim III (Sa., 13.30 Uhr). Der Vorletzte der B 2, der SV Wurmlingen II, hat eine miserable Saison gespielt. Ganze zwei Spiele konnte die SVW-Reserve gewinnen. Mit einem Torverhältnis von 30:125 haben die Wurmlinger eine Bilanz wie kein anderer Verein im Bezirk. Die SG Fridingen II/VfL Mühlheim III hat den Relegationsplatz erst im letzten Meisterschaftsspiel erreicht, setzte sich wegen des besseren Torverhältnis von 91:29 gegenüber dem KF Shqiponja Tuttlingen (74:28) durch. Für das Team aus dem Donautal wäre ein Aufstieg ein Riesenerfolg, nachdem die Mannschaft erst für die nun abgeschlossene Runde zusammengestellt wurde.

Relegation A 2: TV Wehingen – SV Schörzingen (Sa., 16 Uhr). Der TVW will mit einem Sieg die Klasse für ein weiteres Jahr halten. Schörzingen will nach nur einem Jahr zurück in die Kreisliga A 2. Am vorletzten Spieltag gab es mit dem 6:1 gegen den SV Tuningen für die Wehinger den höchsten Rundensieg. Mehr als der Relegationsplatz sprang nicht heraus. Schörzingen verdankt den Relegationsplatz nicht zuletzt Torjäger Simon Henle (26 Tore). Der Ausgang des Spiels wird auch von der Wehinger Abwehr abhängen, ob sie den Schörzinger Torjäger in den Griff bekommt.

Spiel in Beffendorf

Relegation Bezirksliga Schwarzwald: SpVgg 08 Schramberg – SV Renquishausen (So., 15 Uhr). In Beffendorf geht es vor allem für den Bezirksligisten aus Schramberg um sehr viel. Wohl keiner hätte geglaubt, dass der einstige Renommierclub einmal in solch eine sportliche Lage kommt. Die 0:9-Heimniederlage am letzten Bezirksliga-Spieltag gegen den Meister SC 04 Tuttlingen war eine sportliche Bankrotterklärung der Schramberger Kicker. Wenn die Schwarzwälder die vergangenen zwei Wochen nicht dazu genutzt haben, sich für das entscheidende Match gegen den Kreisliga A-Vertreter vorzubereiten, wird es für sie schwer sein, zu bestehen. Für den SV Renquishausen ist das Spiel um den Bezirksliga-Aufstieg „ein Zubrot“. Man hatte eigentlich nie mit der Relegation gerechnet. Dass der Renquishausener Spielertrainer Marius Butz mit 29 Toren gleichzeitig auch Torschützenkönig der A 2 ist, spricht für sich.