In Schorndorf finden Landesmeisterschaften den Abschluss

Zum Abschluss der Ringen-Landesmeisterschaften werden in Schorndorf die Titelträger bei den Männern ermittelt. Die Gastgeber aus dem Remstal, die als Regionalliga-Vizemeister in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben aus Anlass ihres 110-jährigen Bestehens in diesem Jahr vom Württembergischen Ringerverband (WRV) die Ausrichtung übertragen bekommen.

Die bislang erfolgten Voranmeldungen stimmen Sport-Vizepräsident Matthias Thimm (AV Hardt) zuversichtlich, dass die zum fünften Mal als offene Meisterschaften ausgeschriebenen Landestitelkämpfe quantitativ wie qualitativ überzeugen. Die dabei erzielten Ergebnisse sind für die WRV-Trainer ein Gradmesser für die Nominierung der Kandidaten für die Deutschen Meisterschaften der Männer.

Um die jeweils zehn Titel im freien und griechisch-römischen Stil kämpfen insgesamt 126 Athleten. Es sind bisher nur sieben Vorjahresmeister wieder dabei.Da könnte der Weg nach ganz oben für einige Vizemeister aus dem Vorjahr frei sein. Dazu gehören die Bezirksringer Marco Eckl (AV Sulgen), Heshmat Akbari (KG Baienfurt), Pius Moosmann (AB Aichhalden), Tobias Klausmann (AV Hardt/alle Freistil), Lukas Buck (KG Baienfurt) und Valentin Baier (AV Sulgen/beide griechisch-römisch).

Nach seiner starken Leistung bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften mit Rang drei könnte Marian Rall (KSV Winzeln) die Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm aufmischen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die beiden Titelverteidiger Fabian Schetterer und Philipp Ganter vom KSV Winzeln, die beide für die 63 Kilogramm-Klasse gemeldet haben, schlagen werden.

Die Gewichtsfeststellung der Teilnehmer erfolgt zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr, ab 12 Uhr beginnen die Wettkämpfe in der Bronnbachhalle im Schorndorfer Stadtteil Weiler auf drei Matten. Die Kämpfe werden im Pool-System (bis sechs Teilnehmer nordisch, jeder gegen jeden) ausgetragen und durch ein Drei-Mann-Kampfgericht geleitet.