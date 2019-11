In Renquishausen geht die Abstiegsangst um

Der 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald wird komplett am Sonntag ausgetragen. Nur das Derby in Bösingen wird aufgrund des nachfolgenden Landesligaspiels des SC 04 Tuttlingen beim VfB Bösingen bereits um 12.30 Uhr angepfiffen. Alle anderen Teams spielen um 14.30 Uhr. Gosheim trifft im Derby auf Tabellenführer SpVgg Trossingen (Spiel des Tages). Für den SV Renquishausen (gegen den FV 08 Rottweil) und den SV Bubsheim (bei der SG Deißlingen/Lauffen) geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Zimmern II (So., 12.30 Uhr). Die SG hat am vergangenen Sonntag als erste Mannschaft in dieser Saison gegen Spitzenreiter Trossingen (1:1) gepunktet. Zimmerns Landesliga-Reserve zeigte sich zuletzt in einer guten Verfassung.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Bubsheim (14.30 Uhr). Der Gastgeber (elf Punkte) befindet sich zwischen Tabellenmittelfeld und Abstiegsregion. Bubsheim steht nach dem Spielausfall am vergangenen Samstag mit fünf Punkten auf dem drittletzten Platz. Ein Unentschieden ist vor allem für die Gäste zu wenig und würde sie kaum voranbringen.

SV Renquishausen – FV 08 Rottweil. Vergangene Saison trennten diese beiden Mannschaften noch zwei Klassen. Kurz vor Abschluss der Hinrunde finden sich aber beide auf direkten Abstiegsplätzen wieder – Landesliga-Absteiger Rottweil ist Letzter, der SVR Vorletzter. Beide haben erst fünf Punkte, ein ähnlich schlechtes Torverhältnis und wissen, wie wichtig die Zähler gegen einen direkten Konkurrenten sein können.

FV Kickers Lauterbach – SV Villingendorf. Verliert Trossingen in Gosheim könnte der SVV die Hinrunde – zwei Siege vorausgesetzt – auf Platz eins beenden. Dazu benötigt es zunächst eines Dreiers in Lauterbach. Der Aufsteiger bekommt es mit dem besten Auswärtsteam der Liga zu tun (sieben Spiele, 21 Punkte, 36:10 Tore).

FSV Schwenningen – SV Winzeln. Das mittlerweile drittbeste Heimteam will das 0:6 in Villingendorf vergessen machen. Entscheidend könnte sein, ob sich die Personalsituation wieder verbessert hat. Winzeln wird im Schwenninger Moos das Ziel haben, Platz drei zu bestätigen und hat den vierten Sieg in Serie vor Augen.

SpVgg Bochingen – SG 08 Schramberg/SV Sulgen. Das Heimrecht und die bisher in dieser Saison gezeigten Leistungen machen die Spielvereinigung zum Favoriten. Mit Schützenhilfe der Spitzenteams aus Trossingen und Villingendorf könnte Bochingen auf Platz vier vorrücken. Schramberg/Sulgen wird alles daran setzen, nicht zum vierten Mal in Folge leer auszugehen.