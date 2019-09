In magische Schattenwelten eintauchen

„Schattentheater. Shadowdance. Schattenspiel“, es gibt viele Begriffe für das Genre. Keiner reicht jedoch für die spektakuläre Schattenshow Moving Shadows unter der Regie von Harald Fuß aus. Am 11. Januar 2020 verzaubern die Moving Shadows ab 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen mit ihrem neuen Programm zum 40jährige Bühnenjubiläum.

Acht Menschen, eine Leinwand, Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise rund um den Globus und durch die Fantasiewelten Hollywoods. Mit filigranen Bildern, die wie feinste Scherenschnitte erscheinen, umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtigkeit wird ein poetischer Bilderreigen aus fließenden Körpern kreiert.

Die Akteure wirbeln temperamentvoll ins Licht und verschwinden wieder in der geheimnisvollen Tiefe des Raumes. Hinter der Lein-wand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, davor verzaubern die Schatten das Publikum.

Nach dem RTL Supertalent Halbfinale in Deutschland wurden die Moving Shadows die Sieger des „Supertalents“. Beim weltgrößten Comedy-Festival „Juste pour rire“ in Montreal begeisterten sie nicht nur das Live-Publikum und die TV-Zuschauer, sondern auch die Jury. Sie gewannen gleich zwei von insgesamt sechs Preisen, den „Kreativitätspreis“ und „Sieger der Herzen“. Das ist im Laufe der 30-jährigen Festivalgeschichte noch keiner anderen Gruppe gelungen.

Das Schattenspiel gibt es seit den Anfängen der Menschheit. So ist zum Beispiel die chinesische Variante mit beweglichen Figuren hinter einer transparenten Folie Jahrtausende alt. In Filmen dient das Spiel mit Licht und Schatten dem Spannungsaufbau, beispielsweise in „Nosferatu“ von 1922. Eine neuere Form zeigt der Vorspann der Bond-Filme.

Beliebt vor allem bei Kindern ist das Handschattentheater, bei dem nur die Hände Figuren formen. Die Zusammensetzung all dessen, gepaart mit einer Portion Kreativität, das ist das moderne Schattentheater von heute.

Karten gibt es unter anderem bei schwäbische.de/ticket, telefonisch unter der Nummer 0751 / 29 555 777, bei der Ticketbox Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96, und allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region. AboKarten-Besitzer erhalten beim Kauf von Karten jeweils 10 Prozent Ermäßigung pro Ticket.