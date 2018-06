In Möhringen geht es um die Wurst

Es ist Halbzeit: Die Befragung der Möhringer Bürger zu Gänsäcker läuft schon zwei Wochen und weitere zwei Wochen lang haben diese noch Zeit, ihren Stimmzettel abzugeben. Diese Zeit nutzen die politischen Gruppierungen gerade ausgiebig, um die Bürger auf ihre Art zu informieren – per Flyer und offenem Brief im Gemeindeblatt.

Alle wahlberechtigten Bürger des Tuttlinger Ortsteils, laut Stadtverwaltung sind das 3232 Bürger ab 16 Jahren, sind dabei aufgefordert, Stellung zur Erweiterung des Gewerbegebiets Gänsäcker zu beziehen. Wahlmöglichkeiten gibt es nur zwei: „Ich stimme zu“ oder „Ich lehne ab“. Die SPD-Fraktion des Möhringer Ortschaftsrats, die die geplante Erweiterung kritisiert, hatte die Befragung initiiert. Allerdings gibt es bereits einen Grundsatzbeschluss des Tuttlinger Gemeinderats, der sich für die Erweiterung ausspricht.

Entsprechend provokant geht deshalb auch die SPD vor. Auf dem DIN A3 großen Faltblatt ist das Ende einer Wurst zu sehen, der passende Spruch dazu: „Die Wurst ist bald vervespert! Bleibt nur noch der Zipfel.“ Zwei Luftbilder zeigen das Gänsäcker-Gebiet um 1970 und die geplante Erweiterungsfläche – der Unterschied in den Auswüchsen der Bebauung ist deutlich zu sehen. Inhaltlich greifen Ortsverein, Ortschaftsratsfraktion und die Kandidaten der Möhringer SPD-Liste erneut Gemeinderat und Oberbürgermeister an: Zweimal schon sei versprochen worden, Gänsäcker nicht zu erweitern, zweimal das Versprechen gebrochen worden. „Die Vergangenheit hat gezeigt, was Versprechen wert sind.“

Die LBU versucht es mit dem Bild eines Spaziergängers, der auf einem Bänkchen sitzend in die Ferne blickt – oder vielmehr über die Industriebauten – und dem passenden Kommentar: „Über allen Wipfeln ist Ruh... welche Wipfel?“ Im Text fordert sie die Bürger zur Beteiligung an der Befragung auf, und zwar dazu, die Erweiterung abzulehnen. Was die LBU befürchtet, ist „ein stetiger Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsflächen“, die „im Widerspruch zu einer nachhaltigen Entwicklung stehe“ – auch weil das Gewerbegebiet einen Ausbau der Straße nach Eßlingen zur Folge haben könnte und Möhringen ein „Gewerbevorort Tuttlingens“ werde. „Wo bleibt dann die Lebensqualität im Städtle?“

Deutlich weniger offensiv geht dagegen der CDU-Stadtverband vor: In einem offenen Brief, den neben dem CDU-Vorstand auch mehrere Firmen unterzeichnet haben, versucht sie Stimmen für die Erweiterung zu gewinnen. Firmen könnten innerhalb der Stadtgrenzen keinen Platz für Expansionen finden. Um Abwanderung zu verhindern, sei eine „maßvolle und umweltschonende Erweiterung des Gewerbegebiets“ deshalb notwendig.

Höhe der Beteiligung noch offen

Wie viele Bürger sich bislang an der Befragung beteiligt haben, ist noch nicht bekannt. Auch inwiefern das Ergebnis die weitere Diskussion beeinflussen wird, ist noch offen. Den Beschluss für die Erweiterung könnte höchstens eine veränderte Mehrheit im Gemeinderat kippen.