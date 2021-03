In elf Fällen die britische Mutation nachgewiesen

Am Donnerstag hat der Landkreis Tuttlingen 36 neue, positive Corona-Fälle zu verzeichnen gehabt. In elf Fällen konnte die britische Covid19-Mutation nachgewiesen werden, so das Landratsamt.

Zwölf Covid19-Patienten befinden sich im Klinikum, drei von ihnen auf der Intensivstation. In den Pflegeheimen sind 13 Bewohner und 21 Mitarbeiter infiziert. Es gibt einen weiteren Todesfall: ein 85-Jähriger ist an und mit Covid19 gestorben. Fälle nach Gemeinden: 12x Tuttlingen; 6x Immendingen; 4x Trossingen; 2x Neuhausen ob Eck; 2x Emmingen-Liptingen; 2x Seitingen-Oberflacht und je ein Fall in Mühlheim, Wehingen, Geisingen, Bubsheim, Rietheim-Weilheim, Wurmlingen, Fridingen und Denkingen.

Von den 36 Neuinfizierten sind sechs über 60 Jahre alt. Von diesen sind fünf über 80 Jahre alt. Am Donnerstag lag der Inzidenzwert bei 78,5, am Freitag wird er laut Landratsamt bei ca. 89 liegen.