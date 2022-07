In diesem Tuttlinger Restaurant bekommen Gäste ihre Bestellung per Roboter geliefert

Er miaut, lässt sich streicheln, redet mit den Gästen, bringt Getränke und hilft beim Abräumen. Was klingt wie science fictionist in Tuttlingen bereits Wirklichkeit. Wer im Baers Place in Tuttlingen bestellt, bekommt seine Getränke seit neuestem per Roboter geliefert. Der Grund für die Anschaffung: Personalmangel.

„Natürlich ersetzt der Roboter keinen Angestellten. Er dient nur zur Unterstützung“, betont Inhaber und Gastronom Robin Bär. In der Praxis sieht das so aus: Kommt ein Kunde rein, wird er von dem Roboter, der das Gesicht und die Ohren einer Katze hat, empfangen und zum Tisch gebracht. Dort angekommen, nimmt dann ein Mitarbeiter die Bestellungen auf. Die Getränke werden vorbereitet, auf eines der Tabletts gestellt, die in dem Roboter integriert sind, und zum Gast gefahren. „Vorsicht, ihre Lieferung ist unterwegs - miau“, kommt es dann von dem Helfer. „Am Tisch angekommen nimmt der jeweilige Mitarbeiter, der für den Bereich zuständig ist, die Getränke vom Tablett und serviert sie dem Gast“, erklärt Mitarbeiterin Imke Wäcken. Wenn mal mehr los ist, können die Gäste die Getränke auch selbst nehmen und der Roboter fährt wieder zur Küche zurück.

Theoretisch könnte der er sogar Essen zum Platz bringen, aber „momentan benutzen wir ihn eigentlich nur für Getränke“, sagt Bär. Und zum Abräumen. „Wenn wir einen großen Tisch mit zehn Leuten abräumen müssen, können wir leere Teller, Gläser und Flaschen einfach auf die Tabletts stapeln und der Roboter bringt alles in die Küche. Das erspart uns Zeit und Arbeit“, erklärt Imke Wäcken.

Und wie kam es zur Anschaffung? „Ich habe vor einiger Zeit nach Personal gesucht und keins gefunden“, fasst Bär zusammen. Auf die Idee, einen Roboter zur Unterstützung ins Restaurant zu holen, kam er durch einen Fernseh-Beitrag, den er zufällig gesehen hat. Ein paar Wochen später stand er im Restaurant. Einen Tag lang war ein Mitarbeiter der Firma da und hat das Restaurant ausgemessen, sodass der Helfer auf vier Rädern weiß, welche Wege er benutzen kann und wie er am schnellsten zum Tisch kommt. Steht ein Gegenstand oder ein Mensch im Weg, bremst er und macht auf sich aufmerksam. „Es brauch also keiner Angst haben, umgefahren zu werden“, sagt Bär. In vielen Lokalen würde das Konzeot allerdings nicht funktionieren. „Wir haben breite Gänge und viel Platz, sodass der Roboter hier gut durch kommt“, so Bär.

Einige seiner Kunden waren erst einmal skeptisch. „Vor allem weil sie dachten, dass sie nun komplett auf den menschlichen Service verzichten müssen. Das ist natürlich nicht so. Nach wie vor kommt das Personal an den Tisch, nimmt Bestellungen auf oder fragt, ob alles in Ordnung ist. Das war mir wichtig“, betont der Gastronom. Ein Grund, weshalb seine Gäste mittlerweile fast durchgehend positiv reagieren. „Letztens kam eine Gruppe älterer Damen zu uns. Sie waren wirklich sehr skeptisch. Am Ende wollten aber alle Selfies mit dem Roboter machen“, erinnert sich Bär und schmunzelt.

Einen Nachteil hat das ganze aber: „Die Tische müssen so stehen bleiben, wie sie sind. Wir können nichts hin und her schieben“, erzählt Bär. Da er allerdings im vorderen Bereich des Restaurants mehrere große Tische hat, sei das für ihn kein Problem. Und auch die ein oder andere Spielerei bringt der Roboter mit. Beispielsweise kann er zum Geburtstag „singen“ und blinkt dabei in bunten Farben, wenn er zum Tisch fährt. Krault man ihn hinter dem Ohr, miaut er. „Das gefällt besonders den Kindern“, erzählt der Gatronom. Nun würde eigentlich nur noch eins fehlen: „Einen Namen haben wir bislang noch nicht“.