In der Zeughausstraße kracht es kräftig

Zu einem Unfall mit einer verletzte Autofahrerin und rund 10 000 Euro Schaden ist es am Donnerstagmorgen an der Kreuzung der Zeughausstraße mit der Kaiserstraße in Tuttlingen gekommen. das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein 47-jähriger Golf-Fahrer war kurz vor 6.30 Uhr auf der Kaiserstraße unterwegs und wollte die Zeughausstraße in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Renault, dessen 57-jährige Fahrerin sich auf der bevorrechtigten Zeughausstraße von rechts der Kreuzung näherte.

Bei einem heftigen Zusammenstoß entstand an den schon älteren Wagen des Mannes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Bei dem Renault löste der Airbag aus. Die Frau erlitt dabei Verletzungen im Brustbereich und musste zur Untersuchung in die Klinik gebracht werden. (pz)