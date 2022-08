In der Ukraine Bürgermeister, jetzt einer von 1700 Geflüchteten

Im Zelt am Stadtgarten hat Christof Manz dafür einen Kindertag organisiert. Ab 14.30 Uhr ist ein buntes Programm geplant, unter anderem mit Tieren – Alpakas, Ponys und einem Schwein.

Am Mittwoch, 24. August, ist der Nationalfeiertag der Ukraine . Das Land erinnert an diesem Tag an die Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren.

„Der 24. Februar“, sagt Olena Asauliak, „hat das Leben für alle Ukrainer in Vorher und Nachher eingeteilt.“ Die 35-Jährige lebt mit ihrer Tochter und ihrer Mutter seit dem Frühjahr in Tuttlingen. Kurz nach Kriegsbeginn ist sie aus Odessa geflohen, ihr Mann ist noch in der Ukraine und kämpft. Ebenso wie die drei Söhne von Oleh Fedko. „Wir haben Kontakt“, sagt er, „aber wir machen uns jeden Tag Sorgen.“

Fedko war zwei Amtszeiten lang Bürgermeister von Saki, einer Kleinstadt auf der Krim. Schon 2014 floh er nach Cherson. „Dann hat uns der Krieg wieder eingeholt“, sagt er. Im Juni 2022 kam er mit seiner Frau nach Deutschland.

Wir konnten nicht gemeinsam gehen, es war zu gefährlich. Oleh Fedko

Etwa 1700 Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht vor dem Krieg im Kreis Tuttlingen untergekommen. Stellvertretend für alle, die vorübergehend ein Zuhause in Tuttlingen gefunden haben, erzählen Asauliak und Fedko am Montag ihre Geschichten.

Christof Manz organisierte dafür kurzfristig einen Termin im Zelt im Stadtgarten, in dem gerade Kulturveranstaltungen der Reihe „Sommer im Park“ stattfinden.

Viele Zuschauer, darunter vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer, sind gekommen. Der 17-jährige Vitali, ebenfalls Flüchtling, und ein anderer Jugendlicher, dolmetschen. Kinder und Jugendliche liefern Gesangseinlagen.

Viele Besucher waren am Montag ins Zelt am Stadtgarten gekommen, vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer hörten zu und lieferten Gesangseinlagen. (Foto: Dorothea Hecht)

Nie hätte sie gedacht, dass Russland das ganze Land angreifen würde, sagt Olena Asauliak auf der Bühne, die ukrainische Flagge im Hintergrund.

An den Tagen nach diesem 24. Februar saß sie mit ihrer Familie im Haus ihrer Eltern. Sie versteckten sich, warteten darauf, dass die Bomben einschlagen würden. Als kein Ende in Sicht war, machte sie sich mit Mutter und Tochter auf den Weg, zur Grenze nach Rumänien.

„Wir konnten uns nur tagsüber bewegen. Wer die Kontrollpunkte am Tag nicht erreicht hat, musste im Auto übernachten.“

Die Staus waren lang, einen Tag brauchten sie bis zur Grenze, einen weiteren Tag, um sie zu Fuß zu überqueren. Dort gab es Essen und eine Unterkunft, dann reisten sie weiter nach Deutschland.

Oleh Fedko und seine Frau überraschte der Krieg auf dem Weg von Kiew nach Cherson. An einer Brücke über den Dnepr sei gekämpft worden, erzählt er. „Sie haben die Stadt vor unseren Augen zerstört und bombardiert.“ Er habe viele getötete und verstümmelte Menschen gesehen.

Vier Monate versteckten seine Familie und er sich vor den russischen Besatzern. „Wir konnten nicht gemeinsam gehen, es war zu gefährlich“, sagt er.

Mit dem Körper sind wir hier, aber in Gedanken immer noch dort. Oleh Fedko

Einzeln machten sich seine Tochter und seine Schwiegertöchter mit den Kindern auf den Weg, nach Bulgarien, Moldawien und Polen. Er und seine Frau konnten im Juli ausreisen, fünf Tage dauerte es, 41 russische Kontrollpunkte mussten sie passieren, und das bei sengender Hitze. „Sie nahmen uns Geld und Wasser weg“, sagt er. Einen Flüchtlingskorridor habe er nie gesehen.

In Tuttlingen kamen die Fedkos erst in der Mühlau-Sporthalle unter, nun in einer Wohnung. „Mit dem Körper sind wir hier, aber in Gedanken immer noch dort“, sagt er.

Dankbar für den Schutz

Asauliak teilt sich mit ihrer Mutter und ihrer Tochter ein Zimmer. Sie seien dankbar, in Deutschland Schutz gefunden zu haben, sagt sie. „Wir sind dankbar für die Sicherheit, wir sind froh, dass unsere Kinder nicht mehr die Schüsse hören müssen.“

Und doch: „Stellen Sie sich unseren emotionalen Zustand vor. Wir haben unsere Häuser, unserer Arbeitsplätze, unsere Männer zurückgelassen. Mit einem Koffer sind wir ins Nirgendwo gereist. Wir haben keine Ahnung, ob wir je wieder zurückkönnen.“

Eigentlich will sie zurück, sagt Asauliak. Und doch schaut die Rechtsanwältin sich nach einer anderen Zukunft um. Sie müsste das gesamte Jurastudium in Deutschland nachholen, wenn sie hier praktizieren will. „Vielleicht finde ich erst einmal woanders einen Job“, meint sie.

Gute Ausbildungen

„Viele von uns haben eine Hochschulbildung, sind Architekten, Ärzte, Ingenieure – wir wollen arbeiten, wir sind bereit, Ihnen zu helfen“, unterstreicht auch Fedko. Gleichzeitig hofft er, dass Europa der Ukraine weiterhilft in diesem Krieg. „Waffen zu liefern ist besser, als im eigenen Land zu kämpfen“, sagt er. „Wir müssen den Krieg stoppen, sonst wird er zu uns kommen.“

Er kenne die Gas-Problematik, sagt er auch. Doch er ist zuversichtlich: „Die deutsche Regierung wird alles dafür tun, um Gas aus anderen Ländern bekommen.“ Wichtiger sei, dass der Krieg nicht weiter nach Europa vorrücke. Dass Putin irgendwann genug hat, glaubt er nicht. „Er will, dass ganz Europa vor ihm niederkniet.“