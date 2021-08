Von Tuttlingen nach Sindelfingen: Das macht Pfarrer Jens Junginger heute

Drei Jahre ist es her, dass Jens Junginger, evangelischer Pfarrer an der Tuttlinger Stadtkirche, sich aus Tuttlingen verabschiedet hat. Für viele kam der Schritt überraschend, doch den damals 58-Jährigen lockten neue Aufgaben in Sindelfingen. In Tuttlingen ist er dennoch regelmäßig anzutreffen – auch weil er rückblickend einiges zu schätzen gelernt hat.

Sindelfingen, südwestlich von Stuttgart, 65 000 Einwohner, ist bekannt als Industriestandort mit Daimler als Zugpferd, geprägt vom Zuzug vieler Arbeitswilliger in der Automobilbranche. Entsprechend bunt und modern hatte sich Junginger die evangelische Gemeinde dort vorgestellt. Aber: „Ich hätte das nie gedacht, aber Tuttlingen ist deutlich liberaler“, sagt er. Die Sindelfinger, sagt Junginger, seien traditionsbewusster, Veränderungen finden eher langsam statt. Auch wenn die Stadt in der Nachkriegszeit „turbomäßig“ gewachsen sei, erinnere manches noch an dörfliche Strukturen.

Es geht Stück für Stück voran

Junginger, der sich gemeinsam mit seiner Frau Heidi Hafner in Tuttlingen auch immer der Zivilgesellschaft verpflichtet sah, stark in der Flüchtlingsbewegung engagiert war und die Fairtrade-Stadt mit auf den Weg gebracht hat, musste sich anfangs manchmal selber bremsen. Inzwischen sind aber neue Kontakte an der neuen Wirkungsstätte entstanden und Junginger hat gelernt, kleine Schritte zu gehen, wie er selber sagt. Er bringt seine Anliegen Stück für Stück voran.

Nicht, dass es ihm langweilig würde, Aufgaben hat er in Sindelfingen genug. Er ist geschäftsführender Pfarrer an der Martinskirche. Damit hat er nicht nur bei 9000 Gemeindegliedern den Hut auf, sondern auch die Aufsicht über soziale Einrichtungen wie das Haus der Familie mit Beratungs- und Kursangeboten für Familien oder die ökumenische Sozialstation mit 300 Beschäftigten. „Da hat sich mein Arbeitsfeld schon deutlich verändert und ausgestaltet“, sagt Junginger. In Tuttlingen obliegen solche Aufgaben eher dem Dekan.

Ganz ähnlich übrigens die aktuellen Herausforderungen: In Sindelfingen gibt es vier Kirchen und viele Gemeindezentren. Wie in Tuttlingen wird derzeit diskutiert, was die Gemeinde dauerhaft behalten soll – und ob einige Gebäude vielleicht abgegeben werden. „Natürlich will niemand etwas hergeben“, sagt Junginger, „aber wir müssen diesen Veränderungsprozess gehen.“

Corona brachte Innovationen

Veränderungen – die brachte in der Gemeinde auch die Coronakrise, darunter viele positive. Masken wurden genäht und Postkarten verschickt, digitale Gottesdienste gehörten zum regelmäßigen Programm. „Wir haben gemeinsam was überlegt und sind miteinander ins Gespräch gekommen. Das war ein Innovationsschub, auch abseits von neuer Technik, und auch über Corona hinaus“, sagt er.

Dennoch war man in der Gemeinde froh, als nicht nur Gottesdienste, sondern auch Konzerte wieder möglich waren. „Die Kirchenmusik hat hier einen sehr großen Stellenwert“, sagt Junginger, „und sie ist wirklich hochklassig.“

In diesem Bereich muss er also nichts vermissen, in einem anderen geht dem Ehepaar durchaus etwas ab: das Netzwerk an Freunden. Immerhin haben die beiden seit 1995 in Tuttlingen gewohnt. Die drei Söhne, die inzwischen studieren oder arbeiten, sind hier groß geworden. Privat sind die beiden deshalb des Öfteren in Tuttlingen anzutreffen. „Und das Tolle ist. Auch wenn wir uns nicht verabreden, wir treffen immer alte Bekannte auf der Straße“, sagt er. Was sich Junginger und Hafner deshalb vorgenommen haben: In der Rente geht’s zurück nach Tuttlingen.