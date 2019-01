„In der Rückrunde waren wir die beste Mannschaft“

Der ASV Nendingen kann auf eine turbulente Kampfzeit in der Deutschen Ringerliga (DRL) zurückblicken. Nach einem durchwachsenen Beginn kamen die Nendinger im Lauf der Saison besser in Fahrt und schafften mit zwei Heimsiegen zum Ende der Hauptrunde die Qualifikation für das Halbfinale. Dort schieden die Donaustädter gegen den VfK Schifferstadt aus, feierten aber mit einem Heimerfolg einen versöhnlichen Saisonabschluss. Unser Mitarbeiter Manuel Schust hat mit ASV-Geschäftsführer Markus Scheu über die abgelaufene Saison gesprochen.

Herr Scheu, wie fällt mit einigen Tagen Abstand Ihre Saisonbilanz für den ASV aus?

Insgesamt sind wir zufrieden. Die Tatsache, dass Eisleben zu spät zum ersten Kampf antrat (40:0-Wertung für Nendingen/Anm. d. Red.) und die hohe Niederlage gegen Schifferstadt (6:19) waren ein denkbar ungünstiger Auftakt. Das war frustrierend. Aber wir haben uns kontinuierlich gesteigert und waren in der Rückrunde sogar die beste Mannschaft. Darauf müssen wir aufbauen.

Wie sehen die Planungen für die neue Saison aus?

Wir stehen in Nendingen für die Philosophie, auf das Stammpersonal zu setzen. Daher werden wir versuchen, den Kader größtenteils zusammenzuhalten und uns punktuell zu verstärken. Die Mischung hat diese Saison gestimmt: Neben unseren jungen Ringern hatten wir mit Ex-Weltmeistern wie Zhan Belenyuk und Zurabi Jakobishvili tolle Attraktionen für das Publikum dabei. Wir wollen nicht nur erfolgsorientiert handeln, sondern langfristig eine Identifikation mit Ringern ermöglichen, die länger als eine Saison für uns auf die Matte gehen. Ghenadie Tulbea hat sehr gute Arbeit geleistet und wird weiter als Trainer fungieren.

Auch nach der zweiten Saison hat die DRL mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Wie begegnet ihr dem Gegenwind, den die Liga nach wie vor erfährt?

Mit Akzeptanzproblemen waren wir auch konfrontiert, als wir 2008 in die Bundesliga aufgestiegen sind. Einige Fans haben uns den Rücken gekehrt, weil ihnen zu wenige echte Nendinger Eigengewächse im Kader waren. Wir haben das jetzt bewusst getrennt mit eigenen Ringern in der Oberliga und Top-Athleten in der DRL – und das funktioniert recht gut. Innerhalb des Vereins wird anerkannt, dass durch die DRL-Mannschaft viel Aufmerksamkeit und Geld generiert wird. Durch aktive Jugendarbeit gelangt das Know-How der ersten Mannschaft bis zum Nachwuchs. Wer sich auf uns einlässt, wird von dem hohen Niveau in der DRL begeistert sein. Bei uns gibt es Spannung und erstklassigen Sport in der wohl besten Ringerliga der Welt.

Was die Identifikation mit der DRL erschwert, ist der niedrige Anteil deutscher Ringer. Muss eine Liga, die sich Deutsche Ringerliga nennt, nicht in Zukunft auch mehr deutsche Ringer am Start haben?

Natürlich ist es weiterhin ein Problem, dass zu wenige Deutsche in der Liga aktiv sind. Wir arbeiten an einer Lösung, bei der niemand gezwungen wird, deutsche Ringer einzusetzen, es sich aber lohnt, auf Einheimische zu setzen. Ich bin mir sicher, dass die Zahl der deutschen Kämpfer in der DRL nach der eintretenden Rechtssicherheit steigen wird. Wenn Sperrandrohungen juristisch sanktioniert werden, können die Ringer frei entscheiden, wo sie antreten wollen. Und da bieten wir ein attraktives Gesamtpaket.

Um sich zu etablieren, müsste die DRL auch wachsen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass in der kommenden Saison das aktuelle Teilnehmerfeld von jetzt fünf Mannschaften größer wird?

Nachwievor bekunden viele Vereine ihr Interesse. Es herrscht noch immer Angst vor. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass die DRL langsam, aber stetig wachsen wird.

Wen sehen Sie im Finalkampf zwischen dem VfK Schifferstadt und Germania Weingarten (2. und 9. Februar) in der Favoritenrolle?

Als Geschädigte sehen wir natürlich Schifferstadt vorne (lacht). Ich habe schon vor der Saison Schifferstadt als Meisterschaftsfavorit gesehen und bleibe dabei: Wenn sie ihre stärkste Mannschaft auf die Matte kriegen, haben sie sehr gute Chancen.