„In Afrika ist alles möglich“

Wenn Jana Winterhalter über das ostafrikanische Land Kenia spricht, dann weiß sie, wovon sie redet. Die heute 25-Jährige, die am Freitag, 15. März, im Gemeindesaal der Auferstehungskirche Tuttlingen einen Vortrag hält, ist seit 2012 regelmäßig dort. Die Vorstellungen vieler Menschen, die es über den afrikanischen Kontinent gibt, treffen aber nicht zu, sagt die Tuttlingerin, die in Kenia ein Schulprojekt finanziert.

„Ob wir wollen oder nicht, wir sind von Bildern und Vorstellungen geprägt, die Afrika betreffen. Als ich dort längere Zeit gelebt habe, war mir klar, dass keines dieser Bilder der Wahrheit entspricht“, erklärt die Studentin, die nach ihrem Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium 2012 für ein halbes Jahr nach Kenia ging. Sie wusste nicht, was sie in dem afrikanischen Land erwartet, wollte Menschen helfen, Kindern etwas beizubringen und mit ihnen Musik machen. Als sie in Kenia ankam, war ihre von Deutschland aus über eine katholische Brüderschaft organisierte Stelle bereits besetzt. Winterhalter wurde in einem Kinderhaus in Kandongu untergebracht.

Die Umstände dort waren für sie kaum zu ertragen. Die Kinder wirkten verwahrlost, mit den Erziehungsmaßnamen war sie nicht einverstanden. Für Winterhalter schien es, unmöglich an diesem Ort zu bleiben. Dennoch wollte sie ihren Auftrag erfüllen: Ein Schulprojekt, finanziert durch Spenden aus Deutschland. Durch die vermittelten Patenschaften gelang es ihr, ein Lehrerhaus und ein Klassenzimmer zu finanzieren. Kürzlich wurden auch noch zwei Schlafsäle gebaut - einer für Mädchen, einer für Jungen. Seit Januar kann die Schule einen Teil der Schüler beherbergen.

Aktuell lebt die Studentin in Köln und arbeitet an ihrem Master in Tanzwissenschaften. Trotzdem hat die junge Frau noch täglich Kontakt nach Kenia. „Ein Projekt zu leiten, das unter keiner Organisation steht, braucht intensive Pflege“, sagt Jana Winterhalter. Es wird monatlich mit Geldspenden unterstützt, von über 50 Paten. „Es braucht Vertrauen. Aber ich versuche, so viel Transparenz wie möglich zu schaffen. Das kann ich nur durch täglichen Kontakt und regelmäßige Besuche“. Trotz des Studiums ist sie in ihren Semesterferien bisher viermal nach Kandongu zurückgekehrt, für jeweils zwei Monate.

Viele Ideen für neues Projekt

Am Freitag, 15. März, wird sie im Gemeindesaal der Auferstehungskirche Tuttlingen einen Vortrag zu ihrem Schulprojekt halten. Sie wird von Alexander Brungert, der sie im September vergangenen Jahres zum ersten Mal nach Kenia begleitet hatte, unterstützt. Zusammen mit ihm stellt sie ein neues Projekt vor. Ein Gemeinde- und Landschaftsprojekt, zu dem die beiden schon viele Ideen haben. „Die Umsetztung steckt in den Kinderschuhen. Doch in Afrika ist alles möglich.“