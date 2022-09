Impftermine online: Nur wenige Ärzte im Kreis Tuttlingen machen mit

Eine Impfung gegen das Coronavirus wird eigentlich jedem Menschen ab fünf Jahren von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen. Besonders Menschen ab 60 Jahren sollten sich dieser zufolge vor dem Herbst mit dem zweiten Booster – sprich der Viertimpfung – schützen. Termine können jetzt auch über das Impfportal des Landes gebucht werden. Für die Kreisbevölkerung gibt es dort bisher aber nur wenig Möglichkeiten.

Seit Montag, 19. September, ist das Impfportal von Baden-Württemberg – impftermin-bw.de – freigeschaltet. Dort sollen Termine für den Herbst und Winter schnell und einfach gebucht werden können. Vom Verfahren her kann das stimmen. Den Test haben wir, um einer anderweitigen Terminvergabe nicht hinderlich im Weg zu stehen, nicht gemacht. Nach wenigen Klicks wird aber klar: Soviel Auswahl gibt es gar nicht.

Für manche Impfstoffe muss man weit fahren

Wird beim Ort Tuttlingen eingegeben, dann erscheinen – je nach gewünschtem Impfstoff von Biontech/Pfizer, Janssen Cilag, Novavax oder Moderna – buchbare Termine im Umkreis von bis zu 50 Kilometern. Für Biontech/Pfizer muss eine Wartezeit von fast einer Woche in Tuttlingen eingeplant werden. Besser sieht es in Mühlheim, Seitingen-Oberflacht oder Tuningen aus. Beim Vakzin von Moderna wären auch kurzfristig noch Termine in Tuttlingen und Seitingen-Oberflacht zu haben. Der Wirkstoff von Janssen Cilag wird nur in Albstadt verimpft. Auch für Novavax müssten Impfwillige über die Kreisgrenzen hinaus fahren.

Eigentlich will das Land Ärzte entlasten

Die Buchung über das Portal, das stellt das Landessozialministerium klar, ist nicht die einzige Möglichkeit, an einen Impftermin zu kommen. Jeder könne auch weiterhin seinen Hausarzt selbst kontaktieren. Allerdings würde eine Buchung des Termins über das Portal die Arbeit erleichtern, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Das Sozial- und Gesundheitsministerium appelliert deshalb an alle Ärzte, das Portal ausgiebig zu nutzen und freie Termine einzutragen.“

Schließlich sind niedergelassene Ärzte, Apotheker und Zahnärzte nebst mobilen Impfteams für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen nun die Anlaufstellen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Impfzentren gibt es aktuell nicht.

Ein Impfzentrum im Kreis ist nicht geplant

Auch nicht im Kreis Tuttlingen. Dafür sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit. „Die jetzige Nachfrage nach Corona-Impfungen wird von der Regelversorgung bestens gedeckt“, schreibt Pressesprecherin Muriel Eikmeyer auf Anfrage. Aktuell bestehe „keine Notwendigkeit, die gut funktionierende Regelversorgung durch weitere Maßnahmen zu ergänzen“.

Sollte dies notwendig sein - zusätzlich zu einigen Arztpraxen und Apotheken wird „wie gewohnt“ auch im Tuttlinger AOZ in der Weimarstraße geimpft“ - könne man schnell reagieren. Dann wäre Bernhard Flad, bisher Leiter des Kreisimpfzentrums, oder Kreisbrandmeister Andreas Narr zuständig. Einen vom Land bezahlten Impfkoordinator gibt es in der Region Tuttlingen aktuell nicht.

Im Kreisimpfzentrum und der anschließend eröffneten Kreisimpfstation sind von Januar 2021 bis April 2022 insgesamt 135 000 Menschen geimpft worden. Knapp 100 000 davon im Kreisimpfzentrum. Das sagt nichts über die Immunisierung der Kreisbevölkerung aus, da sich jeder im ganzen Land impfen lassen konnte – unabhängig vom Wohnort.

Laut des Landessozialministeriums sind – Stand Mitte Juni 2022 – 94 220 Menschen mindestens einmal geimpft (66,5 Prozent). Insgesamt 97 236 Personen im Kreis gelten als voll immunisiert (68,6 Prozent). Die Auffrischungsimpfung haben sich 66 486 Menschen geben lassen – das sind 46,9 Prozent.

Tuttlingen liegt in Impfstatistik hinter den meisten Nachbarkreisen

Mit diesem Wert liegt der Landkreis unterhalb des Landesdurchschnitts bei Einmalimpfungen (71,1 Prozent), Vollimmunisierungen (71,7 Prozent) und Auffrischungen (55,4 Prozent). Von den umliegenden Landkreisen sind nur die Werte in der Region Zollernalb schlechter. In der Regelversorgung sowie in einer gegebenenfalls wieder zu eröffnenden Kreisimpfstation werden die „aktuell zugelassenen Impfstoffe“ angeboten – auch gegen die Omikronvariante BA.1. Zudem stehe man mit den Impfstoff-Lieferanten in Kontakt, betont Eikmeyer.

Bei der Frage, wer geimpft werden soll, folgt der Landkreis der Empfehlung der Stiko. Demnach sollen Menschen ab 60 Jahren eine weitere Auffrischungsimpfung erhalten.

Personen ab fünf Jahren mit Grunderkrankungen wie Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten wird ebenfalls ein Booster empfohlen, wenn sie vorher entweder eine Impfung und eine Auffrischung oder eine Impfung und eine Infektion mit dem Coronavirus hatten. Dabei soll ein Abstand von sechs Monaten, in begründeten Einzelfällen von vier Monaten, eingehalten werden.