Impfstoff von Novavax ab 4. März im Kreis Tuttlingen verfügbar

Neben den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna steht der Kreis-Impfstation Tuttlingen ab dem 4. März auch der proteinbasierte Impfstoff von Novavax mit dem Namen Nuvaxovid zur Verfügung. Das teilt das Landratsamt mit. Hierbei handelt es sich um einen Proteinimpfstoff. Der Impfstoff enthält laut offiziellen Angaben keine vermehrungsfähigen Viren („Totimpfstoff“), sondern einen künstlich hergestellten Eiweißbestandteil aus der Hülle des Virus, das sogenannte Spikeprotein.

Laut Angaben des Sozialministeriums erfolgt die Auslieferung des Impfstoffs in der kommenden Woche, so dass die Kreis-Impfstation Tuttlingen ab Freitag, 4. März, Impfungen mit Novavax durchführen kann. Dem Landkreis Tuttlingen werden 2500 Impfdosen Novavax zugeteilt, so dass damit 1250 Erstimpfungen durchgeführt werden können.

Zur Grundimmunisierung ist es notwendig, dass der Impfstoff zweimal im Abstand von drei Wochen verabreicht wird. Der Impfstoff ist von der Stiko für Personen über 18 Jahren zugelassen und für die Grundimmunisierung empfohlen.