Impfmobil hält Freitag an zwei Tuttlinger Moscheen

Mobiles Impfen ohne Voranmeldung: Dieses Angebot machen die Stadt und der Landkreis Tuttlingen am Freitag, 3. September auch in zwei Tuttlinger Moscheen in der Bergstraße 27 und Möhringer Straße 50.

„Jede weitere Impfung ist ein Erfolg im Kampf gegen die Pandemie“, sagt Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck. Deshalb setzt die Stadt Tuttlingen auch auf mobile Impfaktionen. Eine erfolgreiche Kooperation mit allen Tuttlinger Moscheen im Mai und Juni wird nun mithilfe eines Impfmobils an zwei Standorten fortgesetzt. Kurzfristig, ohne Anmeldung und direkt vor Ort kann man sich gegen das Coronavirus impfen lassen.

Das Impfen wird für grundsätzlich für alle Personen ab zwölf Jahren angeboten. Jugendliche ab 16 Jahren können in der Regel selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen möchten und benötigen dafür in der Regel kein Einverständnis und auch keine Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren können mit Einverständnis der Eltern geimpft werden. Dann ist aber eine Einverständniserklärung mit Unterschrift beider Eltern/Erziehungsberechtigen notwendig.

Am Freitag wird zunächst von 10 bis 13 Uhr an der Moschee des Albanisch-Islamischen Kulturzentrums in der Bergstraße 27 in Tuttlingen geimpft. Von 15 bis 18 Uhr ist das Impfmobil an der Moschee der Ditib-Gemeinde in der Möhringer Straße 50 in Tuttlingen.

Mitzubringen sind der Personalausweis, eine Elektronische Gesundheitskarte (Krankenversichertenkarte) und der Impfpass. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von BioNTech sowie Johnson&Johnson. Auch reine Zweitimpfungen mit BioNTech sind möglich. Der Zweittermin für die BioNTech-Impfung wird vor Ort vereinbart.